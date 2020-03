Coronavirus y periodo de gestación

SALUD

Hasta el momento, las cifras y estudios sobre la crisis por el Covid-19 no muestran la existencia de un peligro certero para las mujeres embarazadas ni para los bebés que esperan.

La revista científica The Lancet publicó recientemente que, tras una serie de estudios que examinaron la relación entre el coronavirus y el embarazo, no se logró evidenciar que las mujeres en gestación presenten mayor susceptibilidad de contagio del virus. Tampoco existe transmisión vertical del Covid-19 de la madre al feto y ni el pronóstico de la gestación ni el de las pacientes fue peor comparado con mujeres infectadas que no estaban embarazadas.

Bajo efecto Los niños son el grupo menos afectado por el coronavirus por motivos aún desconocidos. Según la misión China-OMS, solo 2.4% de los 75,000 casos registrados hasta febrero en China eran menores de 18 años. Y solo 2.5% de ese total había presentado una forma grave de la enfermedad y 0.2% una forma crítica.

Por tanto, todas aquellas familias que esperan un bebé, deben mantener la calma y estar al tanto de la información científica que surja relacionada al virus para no caer en confusiones. “La información que se tiene hasta este momento es que las mujeres embarazadas no presentan mayor susceptibilidad de contagio del coronavirus, por lo que se recomienda seguir los mismos pasos para prevenir la infección que el resto de la población”, recalca el doctor Saúl Barrera, director de IVI Panamá.

La información compartida por The Lancet se obtuvo a partir de distintos estudios realizados por la comunidad científica, entre ellos los que se aplicaron a varias mujeres embarazadas que dieron positivo por coronavirus en Wuhan, China, donde se originó la pandemia.

Los bebés de las mujeres sometidas a este estudio desarrollado a finales de enero nacieron mediante cesárea y en buen estado de salud, descartando cualquier tipo de complicaciones.

A pesar de los datos alentadores, Barrera advierte que es mejor manejarse con cautela pues las actuales informaciones son aún escasas y no se debería perder de vista el eventual peligro que supondría un virus respiratorio para una mujer en estado de gestación.

Alimentación saludable, hidratación constante, actividad física y el consumo de suplementos y vitaminas -de acuerdo a la recomendación médica- son parte de un estilo de vida saludable que se debería practicar siempre para cuidar el embarazo, recuerda el especialista.

Otra de las dudas es si, en caso de resultar infectada, la madre puede contagiar a su hijo durante la lactancia, pero “la única referencia es la experiencia con otra infección por coronavirus, el Síndrome Respiratorio Agudo Severo (SARS-CoV), en la que no se detectó transmisión por leche materna”.

Por último, para mantenerse al tanto sobre la crisis, es mejor consumir la información que se origine desde el Ministerio de Salud y así bajar el nivel de ansiedad al no exponerse a contenido excesivo y evitar preocupaciones innecesarias durante la gestación.