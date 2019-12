Un creador y su andar

El artista panameño Emilio Reyes Montenegro siente que su paso formal por la pintura fue cuando se trasladó al hermano país de Costa Rica y tomó cursos de serigrafía y separaciones de arte.

Fue cuando empezó a trabajar con las galerías Andrómeda y Gráfica Génesis, así como ofreciendo cursos de serigrafía artística.

La 'Expo Montenegro - arte en técnica mixta' está compuesta por 18 pinturas.

“Esto me llevó a conocer a artistas y trabajar con estos creadores me inspiró a empezar. Al inicio pintaba y vendía, no con un ánimo de exhibir”, explica Montenegro, que presenta por estos días su primera individual, “Expo Montenegro - arte en técnica mixta”, en el restaurante Rincón Español, ubicado en la ciudad chiricana de David y que estará abierta al público hasta el 10 de marzo.

Recuerda que algunas de sus obras “fueron incluso adquiridas por artistas que también me animaron a seguir pintando”.

A su regreso a Panamá participó en varias colectivas y en el concurso de artistas noveles del Banco Nacional de Panamá 2010, donde resultó ganador del primer lugar, rememora.

En esta ocasión, la técnica mixta es la más atractiva para trabajar porque le permite “experimentar diferentes efectos como texturas y veladuras. Utilizo óleo, acrílicos y tintas industriales. En algunas obras uso impresiones gráficas intervenidas en óleo o acrílico”.

La muestra chiricana “Expo Montenegro - arte en técnica mixta”, es coordinada y curada por Casa Cultural La Guaricha, y está compuesta por 18 obras.

“Cada una de mis obras es un tema diferente”, dice sobre la técnica de investigación que usa en la búsqueda de su estilo y lenguaje que transmite luego al público.

“Es allí donde está la búsqueda del artista para encontrarse consigo mismo. Los temas que me gustan mucho son los animales, los paisajes y los temas relacionados con Cristo”, detalla.

Para crear se inspira en “imágenes dramáticas como un tarro de pintura que cae al suelo, un carro que se estrella y queda una mancha de aceite, y situaciones cotidianas como en la obra Asecho, en la que un gato juega con una cucaracha”.