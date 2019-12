El cumpleaños de Juan Carlos I

El rey Juan Carlos I celebra hoy su primer cumpleaños desde su abdicación en su hijo, el rey Felipe VI, quien lleva seis meses en el trono, volcado en afianzar la monarquía.

El 77 aniversario del rey Juan Carlos se celebrará con carácter privado. La casa real no ha facilitado detalles, pero esta ocasión guarda un especial significado, no solo porque ya no es el jefe de Estado, sino porque fue por estas fechas cuando hace un año maduró su decisión de abdicar.

Aunque la abdicación en favor de su hijo no fue anunciada hasta el 2 de junio y no fue efectiva hasta el 19 de junio, con la proclamación de Felipe VI, Juan Carlos I ya había adoptado su decisión de abdicar en enero de 2014.