De autos veloces

CINE

Después de nueve entregas, es obvio que Rápido y furioso está pensado para su nicho más fiel, que le sigue con entusiasmo febril entrega tras entrega, aunque la trama en líneas generales sea bastante parecida entre una película y la otra.

No hay necesidad de ser demasiado innovador cuando los resultados en la taquilla son más que impresionantes. Estamos ante una de las franquicias cinematográficas más exitosas de todos los tiempos, pues en total ha recaudado a nivel mundial más de 6 mil millones de dólares.

Los personajes de esta saga sobre autos veloces y acrobacias extraordinarias siguen las mismas reglas que Hollywood nos ha acostumbrado desde hace décadas con las películas de los superhéroes fuera de serie. Tiene los salvadores todo terreno que nunca pueden faltar, que son de las más diversas nacionalidades para dominar los principales mercados de distribución en el planeta, los que siempre triunfan al final por más peligrosa que sea la misión, aunque dejen tras de sí una cantidad exorbitante de coches destruidos y edificios reducidos a cenizas.

También es esencial tener en el guión a unos villanos a los que siempre impedir sus planes malvados de dominar un país, una región o el mundo.

El director

Es un notable acierto poner al frente de este Fast and Furious 9 (2021) al director Justin Lin, responsable de 5 de las 9 partes, porque tienen detrás del volante a un conductor con sobrada experiencia en la carretera.

Lin, en sintonía con el actor y productor de la saga, Vin Diesel, sabe darle lo que pide a su público incondicional: conocen cuándo poner el acelerador de la imaginación más descabellada, cuándo agregar una elaborada escena de acción sin límites, cuándo plantear un momento emotivo (si es de tono familiar entre padres, hermanos e hijos, mucho mejor para la platea porque de las madres poco sabemos), cuándo añadir un toque pícaro o sensual…

Le tienen tanta confianza a este artista procedente de Taiwán, que Lin estará a cargo de la entrega 10 (2022) y de seguro también de la 11 (supuestamente esta va a poner broche de oro a esta aventura que comenzó en 2001).

Destrucción masiva

La demasía es otra de sus características. Como recursos económicos es lo que sobra cuando hacen el plan de producción de cada rodaje. Cada entrega supera a la anterior en cuanto a los más increíbles modelos de vehículos, en filmar en los escenarios reales más fabulosos, en presentar las más elaboradas persecuciones de coches a toda marcha y una batería de efectos especiales que podrían despertar la envidia de los largometrajes de la DC Comics.

The Fast and the Furious de 2001 fue una película de presupuesto modesto que destruyó autos alquilados, otros de segunda mano y los más, sacados de diferentes depósitos de chatarra.

En ese primer capítulo fueron 78 los autos hechos añicos, según un estudio de la firma de seguros británica Insure the Gap. En la 2, Fast 2 Furious, fueron 130 vehículos destruidos, cifra que fue en aumento en cada nuevo regreso a la pantalla grande.

Pruebas: en The Fast & the Furious: Tokyo Drift: 249 carros fuera de circulación y en Fast & Furious fueron “modestos” con “solo” 190 carros desbaratados. En Fast Five fueron 260, en Fast & Furious, 350; y en Furious 7, 230 vehículos convertidos casi en polvo.

Según la página web especializada Thedrive.com, entre las 9 entregas se han devorado más de mil autos, algunos valorados en un puñado de dólares, otros en varios cientos de miles de dólares, algunos quedan reducidos a su mínima expresión y otros terminan en museos dedicados al automovilismo.

Otras singularidades

Un acierto: si bien no es la gran historia la que cuenta en esta ocasión, sí saben hilar las tramas de las diferentes propuestas antes planteadas, pues en Fast & Furious 9 hay referencias directas a hechos argumentales de varias de las pasadas entregas.

Es interesante que, además de la constante auto referencia, los propios personajes son conscientes de su singular condición de indestructibles. Por ejemplo, cuando Roman (Tyrese Gibson) les recuerda a sus compañeros (y a nosotros, los espectadores) que nunca les pasa casi nada cada vez que les llueven ráfagas de balas, que no tienen muchos o ningún rasguño después de sobrevivir a las más aparatosas colisiones vehiculares…

Tampoco tienen miedo al ridículo ni a la exageración. Eso es una virtud en medio de tantos instantes absurdos. Cuando en Fast & Furious 9 “justificaron” que un auto fuera atrapado en el aire por un avión, cuando aún más extraordinario, otro vehículo pasó de un punto equis distante de otro con solo una cuerda como si fuera una película de Tarzán, y la cima de lo superlativo es cuando Roman (Gibson) y Tej (Chris Ludacris Bridges) terminan en el espacio exterior (evidentemente en un carro “preparado” para la ocasión). Luego de esto, la realidad sobra.

A la salida del cine, advertimos a los conductores: sabemos que están emocionados, pero no traten de imitar las proezas al volante vistas en esta ficción.