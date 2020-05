Drama brasileño se lleva premio del IFF

El drama brasileño La vida invisible, del director Karim Aïnouz, fue elegido por el público del Festival Internacional de Cine de Panamá 2020 (IFF Panamá) como la mejor de la cartelera virtual que ofreció el evento en su versión digital especial debido a la crisis sanitaria.

Películas

Araña (Chile), Así habló el cambista y La flor de la vida (Uruguay), Días de luz (varios), I Am Not Alone (Armenia), La vida invisible y Tres veranos(Brasil), Me llamo Gennet y Santuario (España), Panquiaco y Vocación (Panamá), Sorry We Missed You (Reino Unido) y Sin señas particulares (México).