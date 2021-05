El arte en línea

INNOVACIÓN

El arte otorga una oportunidad no sólo para el escapismo en medio de la situación actual —provocada por la pandemia—, sino para estimular la creatividad que puede despertar el artista que uno mismo tiene adentro.

Tras poco más de un año de suspensión de actividades por la crisis sanitaria, la virtualidd le dio al arte la oportunidad de experimentar nuevas formas de llegar a la gente, entre ellas, a través de galerías virtuales. Una de estas galerías tomó vida en Panamá: Clickartes.com, un lugar en el que se pueden apreciar pinturas, fotografías y esculturas de artistas que exponen lo mejor del arte panameño como Alexis Benalcázar, Cristina Ordoñez, Dennis Lindo y Patricia Villalaz, entre otros.

Este sitio web también ofrece la posibilidad de comprar las piezas. Para ello, disponen de diferentes selecciones artísticas como, por ejemplo, 25 obras escogidas por sus curadores además de otras obras que destacan por su estilo único.

De igual forma, Clickartes.com reconoce al artista del mes y reúne testimonios de otros compradores de arte para que usted tome una decisión informada de la adquisición de una de las obras de arte que se presentan en el sitio.

Otra galería virtual que se puede destacar es la mexicana ArtDealers, que desde 1995 promueve las obras de artistas de vanguardia populares en el país norteamericano.

ArtDealers también da la opción de comprar obras de arte dentro de su plataforma. Entre los artistas que más destacan en ArtDealers están los pintores Alessandro Sala, Alexander Khomsky, Carlos Vivar, Gabriela Garza Padilla y Hugo Vásquez Tello.

La galería estadounidense de David Nolan, por su parte, tiene disponible un viewing room para ver las últimas exposiciones que tiene para ofrecer. Como la exhibición “Solo”, del artista David Hartt, o la de Jonathan Meese, titulada “Early Work: 1993-2003”.

Algunas de las exhibiciones que se encuentran disponibles resultan curiosas, como la de “A Home At The End of The World” (Una casa al fin del mundo, en inglés) que es parte de las colecciones de verano, que se quedan permanentemente colgadas en la web.