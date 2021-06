El arte entre los muros

ARTE ECOLÓGICO

Entre Muros se presenta como una propuesta artística que busca aunar la creatividad con la conciencia ambiental, a propósito de la necesidad de buscarle una segunda vida al plástico y, con ello, evitar que siga contaminando los mares y océanos, poniendo en riesgo a la naturaleza y a la vida marina.

El primero de los murales de esta iniciativa —que seguirá activa durante los próximos meses— fue realizado por la artista plástica Momo Magallón y está relacionado con la rana dorada, una especie que se convirtió en una iconografía nacional por su singular aspecto, y que, a su vez, está en peligro de extinción. El mural será inauguarado hoy en el Parque Urracá.

Magallón dijo que el proceso constó de buscar imágenes de la rana dorada para tener un concepto claro sobre cómo iba a ser su recreación en el mural, que está integrado por miles de tapas plásticas de refresco con aquellos colores que más se acercan a la imagen que se quiere representar.

“Fue muy emocionante este proyecto. Cuando Serena Vamvas me invitó hace unos meses a formar parte de este proyecto, no me imaginé lo maravilloso que sería. La experiencia con las personas que me asistieron con la limpieza de las tapas y la separación y colocación de las mismas fue una oportunidad de establecer un espacio abierto para compartir con la comunidad”, expresó.

Magallón aseguró que las tapas utilizadas para este mural —que tomó cuatro semanas de elaboración— son las mismas que se recogieron en las limpiezas de playa llevadas a cabo por el Movimiento MiMar y fueron en una actividad que involucró a muchas personas dentro de la comunidad.

La mayoría de ellas eran jóvenes de quinto y sexto año, en etapa escolar, además de universitarios, residentes del área y habitantes de la ciudad capital, en general.

“Este mural busca transmitir el mensaje de que el uso masivo del plástico y desecharlo de manera incorrecta trae un impacto muy grande para la sociedad panameña. Por ello, es que los murales que se harán próximamente representarán a las especies que se encuentran en peligro de extinción”, agregó.

En este sentido, Magallón aseguró que no se habla lo suficiente de la rana dorada y de la importancia de trabajar en la conservación de la especie.

El arte en comunidad

La directora del Movimiento MiMar, Serena Vamvas, adelantó que además del Parque Urracá, los murales estarán disponibles en otros lugares de la ciudad y del país, como Santa Ana —se realizará en conjunto con los residentes y líderes comunitarios del lugar—, Betania, el Parque Andrés Bello de Vía Argentina, así como en la provincia de Chiriquí y en Playa Venao, en Azuero.

Los diseños que se aprecian en los murales se escogen mediante una convocatoria en la que participan artistas locales que presentan sus propuestas relacionadas a la biodiversidad.