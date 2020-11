El Biomuseo se reinventa

CIENCIA Y BIODIVERSIDAD

Luego de casi nueve meses cerrado al público, el Biomuseo volverá a abrir sus puertas a partir de este sábado 7 de noviembre, en un único horario de fin de semana, desde la 1:00 p.m. hasta las 5:00 p.m.

De acuerdo con los lineamientos estipulados por el Ministerio de Salud y el Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, el Biomuseo abrirá nuevamente no sólo bajo las medidas pertinentes de bioseguridad, sino que lo hará pensando en la reinvención de la experiencia interactiva del museo, como parte de la denominada “nueva normalidad”.

El diseño de los protocolos que regirán en la nueva etapa que transitará el Biomuseo fueron basados en la experiencia de museos estadounidenses, europeos y asiáticos, que ya reabrieron en medio de la pandemia del nuevo coronavirus, siguiendo con las medidas de protección para su personal y los visitantes.

En este sentido, primarán los cuidados básicos, entre los que se contempla la reducción del aforo al 50%, toma de temperatura, uso de mascarillas, disponibilidad de gel alcoholado en el edificio y señalizaciones a través de las que se invita a los visitantes a cumplir con el distanciamiento físico de dos metros.

En cuánto a la compra de boletos, no se aceptará el uso de efectivo y se aconsejarán las tarjetas de crédito y la taquilla electrónica, que permite que los visitantes puedan reservar sus boletos a un horario específico, lo que contribuye a reducir posibles aglomeraciones.

Darién Montañez, jefe de exhibiciones del Biomuseo, explicó que también se limitarán los accesos al edificio, porque aunque se usarán al máximo los espacios abiertos, con el 50% del aforo, como se dijo, el Parque de la Biodiversidad estará cerrado por mantenimiento.

El Biomuseo regresará con todas las exhibiciones permanentes abiertas y una temporal que, precisamente, habla sobre la biodiversidad. Si bien la tienda de regalos estará cerrada, allí habrá una exposición pop-up sobre las aves migratorias y los animales prehistóricos de Panamá.

Por otra parte, el café del museo estará disponible con un menú de empanadas y postres para el público.

“El Biomuseo es un museo dedicado a la ciencia y nos tomamos muy en serio la salud de todos de nuestro personal y todos los que nos visitan”, expresó Montañez.

Teniendo esto en cuenta, el Biomuseo quiere reorientar su enfoque para convertirse en un punto de encuentro seguro y divertido entre la familia y los amigos especialmente después del confinamiento.

Durante el cierre

El director ejecutivo del Biomuseo, Víctor Cucalón, manifestó que durante el cierre del museo al público se procuró dar una especial atención al mantenimiento de los equipos que albergan a las especies marinas de agua salada que hacen vida dentro del museo.

Durante estos nueve meses, buzos, biólogos e integrantes del soporte de sistema iban periódicamente a las instalaciones para alimentar a los peces, limpiar los tanques y, hasta el momento, se logró que los equipos que administran estos espacios de agua salada puedan funcionar de manera óptima.

“Cualquier fallo en alguno de estos parámetros supone un atentado contra los peces”, comentó.

Lo que sí no se pudo hacer es colocar a nuevas especies marinas e, incluso, se tuvieron que devolver peces al mar que no podían ser mantenidos en buenas condiciones, como lo son tres tiburones gato. “Era una irresponsabilidad mantenerlos si no teníamos los recursos económicos para darles los cuidados que requieren”, dijo.

Dijo que también trabajaron desde las redes sociales del Biomuseo para intensificar la labor de divulgación de la biodiversidad en el país.

Cucalón consideró un milagro que puedan abrir nuevamente las puertas. “Los ingresos del Biomuseo dependen de los ingresos en taquilla y eventos en 80% y eso significa que estamos agarrados en un alfiler”, reconoció.

Por ello, el Biomuseo pidió apoyo al público a través de la adquisición de carnés de membresía, con los que cualquiera puede visitar el museo con tan solo realizar un pago único de $20. Al mismo tiempo, hay membresías familiares de $50 y de $100 para grupos de cuatro y ocho miembros, respectivamente.