El éxito de Shaka King

CINE

De madre barbadense y de padre panameño, el director de cine Shaka King logró hacer historia al alcanzar cinco nominaciones —de las cuales ganó dos— para la nonagésimo tercera edición de los Premios Óscar, otorgados cada año por la Academia de las Artes y Ciencias Cinematográficas de Estados Unidos.

King logró ser nominado no sólo como mejor director por su película Judas and the Black Messiah (Judas y el Mesías Negro, en inglés) sino como mejor guión original, mejor actor de reparto, mejor fotografía y mejor canción original.

Esta cinta cuenta la vida del activista de las Panteras Negras Fred Hampton. Además, relata cómo fue asesinado por un complot del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) en el marco de su programa de inteligencia Cointelpro, que buscaba eliminar a disidentes políticos que eran considerados una amenaza a la estabilidad del gobierno estadounidense.

Perfil Su debut fue de la mano de ‘Newlyweeds’, que se estrenó en el Festival de Sundance de 2013. Después prosiguió con el corto ‘Muligans’ que vio la luz en 2015. En el año 2017 trabaja con el actor LaKeith Stanfield en el cortometraje ‘LaZercism’. De acuerdo con’ Deadline Hollywood’, si bien sus filmes se caracterizaban por algunos tintes humorísticos, King tomó un giro en su carrera con esta película.

De acuerdo con el director de cine, la película se adentra en la trama desarrollada por el FBI, en la que el delincuente William O’ Neal fue utilizado por las autoridades para infiltrarse en el movimiento antirracista y convertirse eventualmente en el jefe de seguridad de las Panteras Negras, una tarea que compaginaba siendo informante de los agentes federales, quienes terminaron asesinando a Hampton.

Para hacer este filme, King no se limitó a documentarse sobre la historia de las Panteras Negras sino que logró viajar a la ciudad de Chicago para hablar en primera persona con los protagonistas de esa época, que formaban parte de la sección de Illinois del Partido de las Panteras Negras, para palpar de esta manera cómo era Hampton en vida.

Según dijo a la revista Variety, era una cuestión de ganarse su confianza para mostrar la historia de la mejor manera posible, de una manera distinta a como se hacía en el pasado.

“No me sorprendía que muchos de ellos no querían dar sus nombres porque ellos fueron objeto de infiltrados y gente resultó asesinada, por eso son muy reservados”, explicó el cineasta a la revista.

Una de las conexiones más profundas que estableció durante esos encuentros en compañía de su equipo de producción, fue con la viuda de Hampton Akua Njeri y el hijo de Fred Hampton, Fred Hampton Jr.

King dijo a la revista Shoot Magazine que se sintió gratificado por el reconocimiento que supusieron las categorías a las que fue nominada su película. “Al mismo tiempo, no se siente como algo que me he ganado. No se siente como algo basado en méritos sino como algo que estaba pendiente desde hace mucho tiempo”, dijo.

Daniel Kaluuya -quién encarnó a Hampton- ganó el premio a mejor actor de reparto mientras que el tema musical de la película, Fight For You, de la artista H.E.R. logró la categoría de mejor banda sonora.