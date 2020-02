El hombre invisible vuelve al cine

CINE

Hoy llega a los cines una nueva adaptación cinematográfica de una de las obras cumbre del escritor británico H.G. Wells, El hombre invisible, que, según adelanta la crítica especializada, será uno de los éxitos del género del terror de 2020.

La cinta, dirigida por Leigh Whannell y protagonizada por Elisabeth Moss, era calificada hasta ayer con un 90% de aprobación por el portal de puntajes de críticos www.rottentomatoes.com.

Para Screen Rant se trata de la mejor película de ciencia ficción del año. “Whannell no tiene miedo de poner al personaje de Elisabeth Moss al frente de la historia, situándola como la heroína que lucha contra un monstruo imparable”, dice Jack Whilelmi de Screen Rant.

Por su parte, Peter Travers de la revista Rolling Stone, indicó que la película es una adaptación viva dotada de nuevas ideas aportadas por el director a este clásico literario. “Whannel no recurre a la pornografía de la tortura para actualizar la afamada historia de H.G. Wells”, apunta Travers y destaca el uso de la masculinidad tóxica como un elemento que afianza el componente terrorífico de la historia.

En contraste, Armond White de National Review, consideró que la cinta no es entretenimiento, sino una radiografía de la violencia doméstica diseñada para los masoquistas. “El último papel de Elisabeth Moss como víctima es repugnante”.

El director Leigh Whannell tenía el reto de abordar una trama que ha sido la base para 168 producciones del cine y la televisión, la primera de ellas en 1909 con Le voleur invisible.

Es que la novela homónima de H.G. Wells logró sentar un precedente rompedor en la ciencia ficción al presentar cómo alguien que se torna en un ser invisible puede tener un estado mental tan alterado.

Igual que el resto de la prolífera obra de H.G. Wells, que ha inspirado 118 títulos audiovisuales desde Viaje a la Luna (1902) de Georges Méliès, pasando por versiones de La guerra de los mundos, The History of Mr. Polly o The Time Machine, hasta la nueva El hombre invisible.