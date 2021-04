‘El juicio de los 7 de Chicago’ y Chadwick Boseman, premiados en los SAG Awards

Cine

El juicio de los 7 de Chicago, de Aaron Sorkin, recibió este domingo el galardón de mejor película y Chadwick Boseman recibió a título póstumo el de mejor actor en los SAG Awards, los premios del sindicato de actores estadounidense, una buena señal antes de los Óscar.

“Necesitamos líderes que nos hagan odiarnos menos”, dijo Frank Langella, que interpreta al juez racista en el drama judicial centrado en la represión de las protestas contra la guerra de Vietnam.

Premio póstumo Chadwick Boseman, protagonista de ‘Black Panther’, quien murió el año pasado, se alzó con el título de mejor actor por su papel de músico en ‘La madre del blues’ (Ma Rainey’s Blues), un drama ambientado en el Chicago de los años 20.

“Les debemos las gracias a los Siete de Chicago”, añadió en alusión a los siete acusados en el juicio de 1969, durante la ceremonia pregrabada que apenas duró una hora debido a la pandemia de la Covid-19.

Boseman también está nominado al Óscar de mejor actor. Sólo dos actores han ganado hasta ahora un Óscar a título póstumo: Peter Finch, por Network: The Secret Life of Television (1976), de Sidney Lumet; y Heath Ledger, por The Dark Knight (2008), de Christopher Nolan.

Menos destacados que los Globos de Oro, los SAG son considerados por los expertos como un indicador mucho más fiable de las posibilidades de una película en los Premios de la Academia. Con unos 10 mil miembros, los actores constituyen el mayor grupo de votantes en esta categoría de los Óscar.

La entrega de los premios de la Academia está prevista para el 25 de abril.