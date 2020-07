El legado de Queen

MÚSICA

“Queen”. Eso dijo Farrokh Bulsara, antes de convertirse en Freddie Mercury, cuando la banda británica Smile buscada una nueva identidad . Y sustentó: “Es un nombre que tiene que ver con la realeza, es universal, contundente, musical, inmediato y, principalmente, suena espléndido”.

Algo reticentes al principio, Brian May y Roger Taylor, los otros integrantes del grupo, fueron seducidos por los argumentos de Mercury y empezó el camino de una de las agrupaciones musicales más conocidas de todos los tiempos del rock. Han pasado 50 años desde entonces.

El legado del grupo se ha mantenido vivo durante cinco décadas, incluso después de la muerte de Mercury, su líder, en noviembre de 1991.

Roger Taylor recordó recientemente a Mercury durante una entrevista en la BBC, en la que dijo que estaba seguro que si el legendario cantante estuviese vivo, seguirían haciendo música como antes.

Para un aficionado del rock, es difícil no recordar éxitos tan consolidados como Bohemian Rhapsody o Want to Break Free, entre otros, que simbolizaban la rebeldía y la búsqueda de liberación personal de aquellas generaciones de las décadas de 1970 y 1980, que estaban cansadas de los convencionalismos y los viejos patrones de conducta establecidos por la sociedad. Esto, en parte, explica el ascenso meteórico de Queen, tanto en Estados Unidos como en Europa.

Uno de los momentos que marcó a fuego la historia de Queen fue su participación en el festival Live Aid el 13 de julio de 1985, con el fin de recaudar fondos en beneficio de los países del cuerno de África, que sufrían de una grave crisis humanitaria. El concierto, que fue televisado a más de 72 países y logró recaudar 100 millones de dólares, marcó uno de los momentos cumbre de Queen. También sería uno de los conciertos finales de Freddie Mercury, junto con el de Wembley, en 1986.

La muerte de Mercury significó un golpe duro para Queen. La noticia fue devastadora no solo para los miembros del grupo, sino para miles de fanáticos que veían en él un ícono viviente del rock. En su memoria, se estableció el Fondo Mercury Phoenix con el que se lograron recaudar millones de dólares para proyectos de concienciación para contrarrestar el VIH/sida, emprendidos en 57 países.

No obstante, Queen se mantuvo en actividad tras la pérdida de Mercury, con numerosas apariciones en escenarios de prestigio, como en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de 2012 en Londres y, con el artista Adam Lambert en el micrófono, emprendieron una gira por Europa y Asia en 2016, además de participar en la apertura de la noveno primera ceremonia de los premios Oscar en 2019, con la película Bohemian Rhapsody en carrera por varias estatuillas.

El más reciente acto conmemorativo de Queen fue el lanzamiento de una serie de artículos de colección de la banda, incluyendo 13 sellos postales oficiales del Reino Unido, con imágenes de las cubiertas más populares de sus álbumes y una selección de fotos de sus actuaciones, algo que antes solo podían presumir los Beatles y Pink Floyd.