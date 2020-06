El legado que Hattie McDaniel dejó

RACISMO

El clásico cinematográfico Gone with the Wind (Lo que el viento se llevó, de 1939) ha sido tema de debate esta semana luego de ser retirada del catálogo de la plataforma de streaming HBO Max por “romantizar los horrores de la esclavitud”, según denunció el guionista John Ridley (12 Years a Slave - 2013).

Pero hay otra historia de lucha racial que rodea a este filme basado en la novela homónima de la escritora estadounidense Margaret Mitchell y es la vida de una de sus protagonistas: Hattie McDaniel.

La actriz estadounidense no fue invitada al estreno de la película en 1939, como recoge el libro The Life of Hattie McDaniel de Carlton Jackson, debido a las normas raciales que estaban vigentes en ese entonces en Estados Unidos (EU), y un año después se llevó el premio Oscar como mejor actriz de reparto por interpretar a la sirvienta Mammy en la exitosa cinta, convirtiéndose en la primera mujer negra en ganar la estatuilla de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas.

A la ceremonia celebrada en The Ambassador Hotel, McDaniel pudo asistir gracias a que el productor de la película pidió un permiso para que ella pudiese ingresar al hotel, que tenía estricta política de no permitir la entrada a personas negras. Y mientras el resto del elenco celebraba los ocho premios que recibió la cinta esa noche, incluyendo mejor película, a McDaniel no se le permitió compartir mesa con ellos, relegándola a espacios más al fondo.

Como cuenta el libro biográfico de Jackson, ese no fue el primer enfrentamiento con la segregación por el que pasó la actriz, ya que provenía de una familia de esclavos liberados. Conoció el mundo del espectáculo junto a su padre y dos de sus hermanos, quienes iban por las ciudades presentando sus show de variedades, viajando en tren o con grupos de personas afroamericanas, por considerarlo más seguro debido a los abusos policiales a los eran sometidos.

Y luego de ganar la estatuilla dorada, la también cantante tuvo que soportar los ataques de su propia raza, como declaró la historiadora Jill Watts, autora del libro biográfico Hattie McDaniel: Black Ambition, White Hollywood, en una entrevista para la BBC Mundo.

Los blancos la rechazaban por ser una actriz exitosa y la comunidad negra la acusaba de perpetuar el estereotipo de negros en el cine, ya que los mayores papeles de McDaniel fueron actuando como sirvienta. “Prefiero interpretar a una sirvienta que ser una en la vida real”, comenta Watts que era la respuesta que solía dar la actriz ante estas recriminaciones. “La comunidad negra creyó que la Academia había usado a McDaniel como un símbolo para hacer creer que en EU existía una unificación nacional en plena Segunda Guerra Mundial”, argumentó Watts.

McDaniel, quien también fue la primera mujer negra en tener su propio programa de radio en EU, tuvo que luchar incluso por encontrar un lugar donde vivir. “Hattie ganaba suficiente dinero como para permitirse vivir en un barrio de blancos. Así que estuvo dispuesta a ir a la Corte con tal de alcanzarlo”, explicó Watts, ya que para ese entonces habían urbanizaciones con convenios de restricción racial. Al final, el juez falló a favor de la actriz.

A lo largo de su carrera, McDaniel actuó en 97 producciones audiovisuales, incluyendo una serie televisiva (Beulah, 1952), y aunque no participó directamente con los movimientos por los derechos civiles, su vida se convirtió en ejemplo de la lucha racial.

A los 52 años murió a causa de un cáncer de mama y, como cuenta un artículo de la revista People, su deseo era ser enterrada en el Cementerio de Hollywood en California, pero la petición fue negada ya que no permitían que gente negra fuera enterrada allí. Sus restos están en el Angelus-Rosedale, en la misma ciudad. Hoy hay un pequeño cenotafio en su honor en el cementerio que la rechazó.