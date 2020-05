El mundo de los virus en una exhibición virtual

CIENCIA

¿Cuántos virus existen? ¿Cómo mutan? ¿Cuáles han sido algunos de los que más impacto han tenido en las personas? “¡Virus!”, la exhibición que desarrolla el Biomuseo en redes sociales, aborda estas y muchas otras interrogantes de estos agentes microscópicos, capaces de poner el mundo al revés, como lo demuestra hoy el SARS-CoV-2.

La muestra digital (@biomuseo y biomuseo.org) es un “experimento” que nace con el fin de mantener el Biomuseo “en acción” debido a su cierre por la expansión de la Covid-19 en el país, apunta Darién Montañez, uno de los gestores de la muestra.

Datos de ‘¡Virus!’ Los virus son diminutos. Por ejemplo, el virus de la gripe H1N1 mide 100 nanómetros de diámetro, así que en 1 milímetro caben 10,000 de ellos puestos en fila. Técnicamente, los virus no están vivos pero a veces se comportan como si lo estuvieran. No son capaces de multiplicarse por su propia cuenta, sino que para hacerlo siempre necesitan de células vivas. No todos los virus nos producen enfermedades. Constantemente estamos expuestos a ellos y la mayoría no nos afecta. Muchos viven en tu piel, en tus intestinos y hasta en tu sangre, y algunos pueden ayudarte a combatir bacterias que son dañinas. El SARS-CoV-2 es un coronavirus. Hay muchos tipos de coronavirus, pero todos están rodeados de grandes proteínas que les dan la apariencia de una corona.

“El proyecto empezamos a pensarlo durante la última semana de marzo, y lo lanzamos el 1 de abril en nuestro canal de Instagram. Esa semana fue un ‘remolino’ de definir temática y alcance, y diseñar los tipos de piezas que íbamos a publicar.

Decidimos alejarnos de contenido noticioso y concentrarnos en conceptos más generales sobre los virus, que son igual de fascinantes, con la finalidad de construir en nuestra audiencia las herramientas para interpretar mejor la información sobre la actual pandemia que todos estamos viendo en las noticias y los periódicos”, sustenta Montañez.

En abril se desarrollaron aspectos generales, empezando por la definición: “Un virus es un tipo de germen y se compone de material genético dentro de una cápsula de proteínas, que a veces está rodeada por un envoltorio de lípidos y proteínas”.

Se compartieron también estimaciones estadísticas: “Se han clasificado alrededor de 5,000 especies diferentes de virus y aún faltan muchas más por descubrir” o que “una sola cucharada de agua de mar puede contener más de 10 millones de ellos”. Y se explica su efecto: “Los virus que nos enferman son capaces de penetrar nuestras células y utilizarlas como fábricas para producir sus clones. Después de acumularse en el interior, los virus destruyen la célula y son liberados.

Así quedan libres para infectar otras células y repetir el ciclo. La destrucción de la célula despierta la respuesta inmunológica de nuestros cuerpos, que a veces puede causar más daño que el propio virus”.

Este mes de mayo, el enfoque es enfermedades virales específicas, sus curas y vacunas, y en junio será la ciencia de la virología. “El plan es extender la exhibición mientras dure la crisis”, detalla Montañez.

Al igual que el resto de los contenidos y actividades del Biomuseo, la base de la muestra es 100% científica, incluyendo libros y artículos en revistas científicas, bibliotecas y hemerotecas digitales, los sitios web del Centers for Disease Control and Prevention y National Institutes of Health y fuentes de divulgación más populares como Wikipedia y cortometrajes de YouTube.

La información se comparte en las cuentas del Biomuseo en Instagram, Twitter o YouTube, según las características del público en cada plataforma. “Ahora los lunes tenemos una conversación en vivo por Instagram Live. Seguramente vamos a seguir probando otras cosas según crezca el interés”, apunta.

¿Cómo ha reaccionado el público del museo con la muestra? Montañez comparte: “La exhibición arrancó con una dinámica solicitando al público preguntas que responder y los comentarios han sido geniales (...) La publicación sobre cómo todos tenemos algo de virus fue particularmente potente, seguro porque hablaba de la evolución humana y los restos de ADN de virus que todos llevamos dentro”.

Montañez agrega que los resultados de “¡Virus!” invitan a seguir empleando el formato tras la pandemia: “Es refrescante estar trabajando tan rápido, porque desde el momento en que empezamos a investigar una publicación hasta que la lanzamos pasan solo unos días, en vez de los largos meses que toma producir una exhibición física. Esta crisis nos ha recordado la importancia de la comunicación por redes y su validez como una herramienta de divulgación e interpretación. De aquí en adelante vamos a pensar en la experiencia digital con el mismo ahínco con el que cuidamos la experiencia del visitante que recorre nuestro edificio”.