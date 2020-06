El mundo del Smithsonian en su pantalla

INTERNET

Una de las misiones del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales (Stri) es ampliar y divulgar los conocimientos sobre el pasado, presente y futuro de los ecosistemas tropicales y su relevancia, y para ello ha compartido una serie de plataformas digitales para navegar por toda su información, desde casa.

Las bases de datos cuentan con estudios y colecciones del Stri y también del Smithsonian en Washington, Estados Unidos (EU). Se pueden encontrar diversos recursos que, con un par de clics, permiten adentrarse a millones de archivos.

El Smithsonian y su llegada a Panamá El Smithsonian se centró en Panamá como un sitio importante para estudiar la biología tropical, cuando lanzó el Estudio Biológico de 1910–1912 de la Zona del Canal de Panamá, para proporcionar una línea de base de información del entorno natural antes de la intervención por la construcción del Canal.

A continuación, tres alternativas para sumergirse en el mundo científico del Stri:

Guía de temas y mapas. El Stri compartió, por ejemplo, una “Guía temática del Instituto Smithsonian de Investigaciones Tropicales” (library.si.edu/libraries/tropical-research-institute/striguide), una colección de unos mil mapas digitalizados de Panamá y el Canal (library.si.edu/libraries/tropical-research-institute/maps) o una extensa lista de investigaciones del trópico y unas 14 mil referencias bibliográficas de los estudios (stri.si.edu/bibliography-search).

Acceso abierto. La herramienta Smithsonian Open Access (www.si.edu/openaccess) le ofrece al lector las colecciones digitalizadas de los 19 museos, 9 centros de investigación, bibliotecas, archivos y una ventana al Zoológico Nacional en EU, con unos 3 millones de artículos digitalizados a la disposición del público para explorar, descargar y compartir. El contenido 3D, por ejemplo, llevará al usuario a un viaje al pasado en el que podrá observar fósiles, antigüedades, portaretratos y hasta planos de arquitectura. Cada artículo lleva su nombre, fecha, lugar, descripción y un enlace que llevará directamente a la base de datos del museo en donde se encuentra. Dentro de los 19 museos que se pueden explorar están el Natural Museum of Natural History, National Portrait Gallery, Smithsonian Design Museum, National Museum of African American History and Culture y el Smithsonian Astrophysical Observatory, entre otros.

Recursos STEM juveniles. En tanto, el Smithsonian Science Education Center (ssec.si.edu/distancelearning) desarrolla diferentes actividades STEM (ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas) para apoyar el aprendizaje a distancia de estudiantes desde kínder hasta octavo grado. Esta sección incluye juegos educativos, simulaciones, videos, libros electrónicos y lecciones prácticas que en su mayoría requieren materiales sencillos que se encuentran en casa.

Dentro de esta herramienta, el usuario puede seleccionar el grado académico, el tipo de recurso que quiere, como un video, juegos, libro, aplicación y la categoría, en este caso podría ser ingeniería, química, ciencias sociales, educación, o animales, para obtener una actividad enfocada y divertida.