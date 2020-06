El racismo desde la gran pantalla

CINE

El malestar y las protestas por el racismo que se han extendido por los cinco continentes, alcanzaron esta semana un nuevo escenario, el cine, cuando la plataforma de streaming HBO Max de WarnerMedia anunció que retiraba de su catálogo de Estados Unidos (EU) el clásico Gone With the Wind (Lo que el viento se llevó) de 1939.

La polémica con el aclamado melodrama protagonizado por Scarlett O’Hara (Vivien Leigh) y Rhett Butler (Clark Gable) es que “glorifica la esclavitud durante la Guerra de Secesión de EU” e “ignora sus horrores y perpetúa los estereotipos más dolorosos para las personas de color”, según denunció una columna de opinión de Los Angeles Times firmada por John Ridley.

Más contenido eliminado de la TV Otras producciones audiovisuales como ‘Song of the South’ de Disney o el ‘reality show’ ‘Cops’ de Paramount, también fueron retirados recientemente de las pantallas debido a señalamientos por racismo.

El escrito de Ridley es de esta semana, pero los señalamientos contra Gone With the Wind vienen de mucho antes. En su momento, el guionista y activista afroamericano Carlton Moss, por ejemplo, criticó “las estereotipadas caracterizaciones de los personajes negros por ser ‘perezosos, torpes, irresponsables’ y mostrar una ‘radiante aceptación de la esclavitud”, destaca el diario El Mundo.

Pero los argumentos de Ridley y Moss no habían trascendido hasta ahora, debido a la crispación generalizada por la muerte del estadounidense George Floyd el pasado 25 de mayo, y el contenido fue finalmente retirado para ser ajustado y volver, más adelante, con una aclaración sobre su contexto histórico “que sirva para comprender y denunciar la representación que hace de las personas negras y la esclavitud”, matizó WarnerMedia en un segundo comunicado reproducido por The Hollywood Reporter. “Gone With the Wind es un producto de su tiempo y reproduce algunos prejuicios étnicos y raciales que, por desgracia, han sido comunes en la sociedad estadounidense (...) estaba mal entonces y está mal ahora, y mantener este título sin una explicación y una denuncia de esas representaciones sería irresponsable”.

No se editará ni eliminará ninguna escena de la película, aclararon, porque “lo contrario sería afirmar que esos prejuicios nunca existieron (...) si queremos crear un futuro más justo, equitativo e inclusivo, primero debemos reconocer y comprender nuestra historia”.

Gone With the Wind fue un fenómeno en su época al ganar 8 de los 13 premios Oscar a los que aspiraba y por registrar un rendimiento en boletería que todavía hoy la mantiene como la producción más taquillera (haciendo un ajuste para unificar los precios en las diferentes épocas) con un estimado de 1,895 millones 421 mil 694 dólares, según los cálculos del portal especializado www.boxofficemojo.com.

Es también uno de los 3 mil 286 títulos audiovisuales en la historia del cine que abordan en alguna medida, directa o indirectamente, el racismo, según los registros de la Internet Movie Database (www.Imdb.com).

Muchas de esas producciones se han desarrollado en la historia más reciente del séptimo arte, con resultados sobresalientes.

En los primeros 20 años del Siglo XXI se pueden encontrar filmes como Crash (2004), Gran Torino (2008), Invictus (2009), The Help (2011), Django Unchained (2012), Lincoln (2012), 12 Years a Slave (2013), Hidden Figures (2016), Green Book (2018) o BlacKkKlansman (2018), algunas de ellas ganadoras del premio Oscar a mejor película, por plasmar con maestría relatos desde distintas perspectivas sobre el racismo y los abusos y el odio que se denuncian en las manifestaciones tras la muerte de George Floyd.