El ‘show’ debe continuar

Si bien la Met Gala del año 2020 tuvo que cancelarse debido a la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, este año una de las galas más esperadas por parte de la industria de la moda y el entretenimiento regresará, y por partida doble.

Esta celebración —que este año busca celebrar la moda americana en su máxima expresión— constará de dos partes: una en septiembre y otra prevista para mayo de 2021.

Los organizadores de la Met Gala esperan que la vacunación y la progresiva relajación de las restricciones de movilidad puedan conducir a un escenario en el cual se puedan congregar más personas, aunque el aforo del evento finalmente sea determinado por las autoridades neoyorquinas.

Se prevé que la primera tanda de la Met Gala coincida con la clausura de la Semana de la Moda en Nueva York, que será del 8 al 12 de septiembre con un formato híbrido en el que además de los eventos digitales habrán cónclaves presenciales respetando las medidas sanitarias dispuestas por el estado de Nueva York.

Presentadores de la Met Gala La poeta Amanda Gorman —quién se hizo ampliamente conocida por participar en la toma de posesión del presidente estadounidense Joe Biden— está siendo considerada para presentar la gala junto con el diseñador Tom Ford y la editora en jefe de ‘Vogue’, Anna Wintour, de acuerdo con publicaciones como ‘Elle’. Todos esperan que el mes de septiembre sea halagueño para realizar la ceremonia.

El curador a cargo del Instituto del Vestido del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Andrew Bolton, aseguró que este año la Met Gala busca ser una celebración de la comunidad de la moda estadounidense, además de ofrecer una reflexión que permita la deconstrucción de los estereotipos asociados a la moda americana. Así mismo, la ceremonia se atreverá a ofrecer un matiz político, centrándose en qué es lo que significa ser un estadounidense hoy en día.

“Pienso que la moda americana se encuentra en una especie de renacimiento de la mano de jóvenes diseñadores que están a la vanguardia de las discusiones relacionadas a la diversidad, la inclusión, la sostenibilidad y la creatividad consciente”, dijo Bolton, citado por el diario The New York Times.

De igual modo, Bolton busca también contar la historia de aquellos diseñadores que contribuyeron a la moda estadounidense, y cuyos nombres fueron olvidados o pasaron desapercibidos. Por este motivo, la primera tanda de la Met Gala se denominará In America: A Lexicon of Fashion (En América: Un Léxico de la Moda), que tendrá su foco en los diseñadores contemporáneos.

La segunda parte se llamará In America: An Antology of Fashion (En América: Una Antología de la Moda), cuya narrativa se centrará en 300 años de la moda estadounidense desde una perspectiva personal y política, y tratará temas como el desfile de la Batalla de Versalles en 1973, entre otros eventos trascendentales.

(Con información del diario The New York Times.)