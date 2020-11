El trabajo tras la nueva nominación al Grammy

MÚSICA

Fueron cuatro días intensos de trabajo en un estudio en Nueva York, con jornadas que se extendían hasta la medianoche, para lograr la producción Secrets Are The Best Stories, de los artistas Kurt Elling y Danilo Pérez.

Esas extenuantes grabaciones rindieron su fruto: una producción que refleja las mejores composiciones de Pérez y las letras de Elling. Además, el pasado 24 de noviembre les comunicaron que fueron nominados al premio Grammy en la categoría de “Mejor álbum de jazz vocal”. Los ganadores se de la 63 edición se conocerán e1 31 de enero de 2021.

Premiaciones

Pérez, quien ha ganado tres premios Grammy y ha estado nominado en seis ocasiones, manifestó a La Prensa que recibió la comunicación le llenó de alegría en medio de la situación tan difícil que se vive en Panamá y el mundo. “Fue una noticia bien esperada en este año que ha sido tan difícil […] le metimos mucha fuerza y mucha energía”, destacó el pianista, que recibió su primer Grammy por su trabajo en el álbum Dixie Lexpi y las Naciones Unidas.

Otro aspecto que resaltó el pianista es que el álbum con el que recibe su sexta nominación es su primera coproducción vocal.

Sobre como conoció a Elling, recordó que él siempre iba a los lugares en donde tocaba en la ciudad de Chicago. “De allí creamos una amistad, él es un tipo muy interesante”.

Pero fue hasta 2018 que tocaron por primera vez juntos, en un tributo a Fred Taylor, quien es un empresario del mundo del jazz muy importante. “Allí tuvimos una química natural”.

Luego vino una presentación a dúo en la ciudad de Montreal, Canadá, en 2019. “Después él vino a la casa y realmente no tocamos, estuvimos hablando de la vida y de las cosas que queríamos cambiar”, narró.

Para Pérez, Secrets Are The Best Stories tiene un mensaje socio-político y ético muy profundo. “Es muy retrospectivo”.

Añadió que es un disco que tiene mucha mística y la mayoría de sus composiciones salieron de la colaboración entre Elling y él. “Tuvimos muy poco tiempo de preparación, la idea era que pudiéramos colaborar de tú a tú, en un encuentro muy íntimo y directo […] de allí salieron muchas ideas […] muchas cosas improvisadas y espontáneas, verdaderamente es una colaboración”.

Gira y pandemia

Luego de grabar Secrets Are The Best Stories, Elling y Pérez no pudieron presentarlo juntos, debido a la pandemia por la Covid-19.

Tenían programada una gira de más de 70 conciertos entre Estados Unidos y Europa. El periplo incluía presentaciones en 2020 y 2021.

“Quedó mucho en el aire, tenía tantas ganas de estrenar el proyecto en Panamá, hubiera sido bellísimo”, destacó Pérez. “El tiempo dirá si algún día tendremos oportunidad de hacerlo allá”.

Al preguntarle a Pérez si tenía programado invitar a Elling al Panama Jazz Festival dijo que sí. Y la fecha escogida fue 2020, pero al final no se logró.

Destacó que lo más importante es que cuando grabaron Secrets Are The Best Stories no estaban pensando en un Grammy, sino en hacer un trabajo con mucho respeto. “Además era un momento en la vida que estábamos reflexionando sobre las colaboraciones”.

Para Pérez, uno de los mensajes que ha dejado la pandemia es que los artistas deben buscar más las colaboraciones. “Tenemos que pensar en los otros, tenemos que colaborar”.

Y este artista panameño sabe mucho de colaboraciones y un ejemplo de ello es su Panama Jazz Festival, que se celebrará en 2021.

Pérez y las autoridades panameñas realizarán este lunes 30 de noviembre una rueda de prensa en la que ofrecerán todos los detalles de la nueva edición de este evento cumbre del jazz.