El virus alcanza a más figuras de los escenarios

CORONAVIRUS

Más nombres del mundo de los espectáculos se han ido sumando a la lista de personas contagiadas por el Covid-19, desde que los actores Tom Hanks y Rita Wilson anunciaron hace unos días que habían contraído el virus durante un rodaje en Australia.

Uno es de la actriz española Itziar Ituño, muy conocida por interpretar a la inspectora Murillo en la popular serie La casa de papel. “Mi caso es leve y estoy bien pero es muy muy contagioso y superpeligroso para la gente que está más débil. Esto no es tontería, ser conscientes, no lo toméis a la ligera, hay muertos, muchas vidas en juego y aún no sabemos hasta dónde va a llegar esto por lo que ha llegado la hora de ponerse la vacuna de la responsabilidad por el bien común. ¡Es tiempo de solidaridad y generosidad! De quedarse en casa y proteger a los demás”, escribió en Instagram.

Más personajes Además de Sophie Grégoire Trudeau, esposa del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, han dado positivo en Covid-19 políticos de los gobiernos de España, Francia, Reino Unido, Irán, Australia, Polonia, Noruega, Marruecos, Brasil, Burkina Faso, reportó la agencia AFP.

En redes sociales también se pronunció el actor Kristofer Hivju, Tormund en la aclamada Games of Thrones: “Saludos desde Noruega. He dado positivo en el coronavirus. Mi familia y yo nos vamos a ‘autoasilar’ en casa durante todo el tiempo que sea necesario”. Y recalcó: “Simplemente haced todo lo posible para detener la propagación del virus, juntos podemos combatir este virus y evitar una crisis en nuestros hospitales”.

Otra figura de Games of Thrones que se infectó es la actriz británica Indira Varma, responsable del papel de Ellaria Sand.

Antes lo hizo el británico Idris Elba, quien aprovechó para reforzar la consigna de mantenerse en casa: “Quédese en casa gente y sea pragmático”.

“Cuídense mucho y tómense esto en serio”, anotó también la actriz franco-ucraniana Olga Kurylenko, una de las chicas Bond en la entrega Quantum of Solace.

Por los lados de la monarquía, se reportó a Alberto II de Mónaco, príncipe de Mónaco. “Su estado de salud no genera ninguna inquietud”, adelantaron desde el palacio del principado.

Dos de los casos mas recientes que han trascendido son los del exproductor estadounidense de Hollywood Harvey Weinstein, encarcelado por delitos de violencia y acoso sexual; y del tenor español Plácido Domingo. Weinstein tiene 68 años y Domingo, 79.

El actor estadounidense Daniel Dae Kim (de la serie Lost), el joven cantante canadiense Lenni-Kim, el actor estadounidense Aaron Tveit (Gossip Girl y Ugly Betty) y el escritor chileno Luis Sepúlveda, son otros casos registrados.

En tanto, Hanks y su esposa Wilson fueron dados de alta tras permanecer unos días en el hospital Gold Coast en Australia.