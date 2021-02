En Alemania, 185 actrices y actores salen del armario

PROCLAMA

Un grupo de 185 actrices y actores alemanes hicieron pública su preferencia o identidad sexual en un manifiesto publicado en el diario Süddeutsche Zeitung donde animan a la sociedad y al mundo de la cultura a valorar más la diversidad.

“Hasta ahora, no hemos podido abordar abiertamente nuestra vida privada en nuestra profesión sin temer repercusiones en nuestra vida profesional”, dicen los firmantes.

Entre ellos figuran personalidades conocidas en Alemania como Godehard Giese, Mark Waschke, Maren Kroymann, Karin Hanczewski, Ulrich Matthes, Jaecki Schwarz y también Mavie Hörbiger.

Todos se definen como lesbianas, gays, bisexuales, trans, queer o personas no binarias, y lamentan que estas opciones sexuales no sean tomadas suficientemente en cuenta en la escena cultural alemana. Algunos ya habían salido del armario con sus familiares o amigos, pero no en público.

“No somos visibles en público con nuestra identidad sexual. Siempre se supone que uno pertenece a la norma”, lamenta Godehard Giese, que se destacó en la serie Deutschland 83.

La actriz Karin Hanczewski, que aparece en series televisivas como Tatort o Alerta Cobra, dijo que durnate su carrera varias personas le han desaconsejado revelar su homosexualidad, advirtiéndole que eso podría resultarle perjudicial para obtener futuros papeles.

“Siempre tuve el deseo utópico de que si alguna vez salía del armario tendría relevancia política y social. Como simple individuo, tendría que ser una persona muy conocida para que esto cambiara algo”, alega, a diferencia de todo un grupo, que puede marcar la diferencia.