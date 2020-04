¿Es posible contraer dos veces el virus?

SALUD

¿Puede un paciente curado de la Covid-19 volver a dar positivo? Esta pregunta clave en la lucha contra la pandemia sigue sin una respuesta definitiva, aunque los científicos confían en probar que la inmunidad al virus sea de, al menos, varios meses.

“Estar inmunizado significa haber desarrollado una respuesta inmunitaria al virus, que permite eliminarlo. Y como esta respuesta tiene una memoria, previene así futuras infecciones”, explica Eric Vivier, profesor de inmunología de la Asistencia Pública de los Hospitales de Marsella, Francia.

Inmunidad colectiva Ante estas incógnitas, algunos expertos se interrogan sobre la pertinencia de alcanzar la inmunidad colectiva, esto es, cuando el número de contagiados es suficientemente elevado para impedir nuevas infecciones entre la población. “La única verdadera solución es una vacuna”, apuntan.

En general, para luchar contra los virus tipo ARN, como el SARS-CoV-2, “se requieren unas tres semanas para producir una cantidad suficiente de anticuerpos”, que protegen del virus durante varios meses, asegura.

Pero esto es la teoría: todavía es demasiado temprano para determinar si sucede lo mismo con el nuevo coronavirus. “Solo podemos extrapolarlo a partir de otros coronavirus e incluso los datos son limitados respecto a estos”, admite Mike Ryan, director de programas de emergencia de la OMS.

Durante el SRAS, que dejó casi 800 muertos en el mundo entre 2002 y 2003, los enfermos curados estuvieron protegidos “durante un promedio de dos a tres años”, indica François Balloux, del University College de Londres.

Por lo tanto, “es posible volverse a contagiar, pero la cuestión es ¿después de cuánto tiempo? Lo sabremos de manera retroactiva”, prevé Balloux.

Un estudio chino reciente, no evaluado por otros científicos, mostró que un grupo de macacos infectados con el virus y curados no habían podido ser de nuevo contagiados. Pero “esto no nos dice nada” acerca de la duración de la inmunidad, estima Frédéric Tangy, investigador del Instituto Pasteur de Francia, porque la observación fue solo en un mes.

En este contexto, el hecho de que en algunos países asiáticos se informara de pacientes curados que habían vuelto a dar positivo plantea interrogantes.