Escuchemos a Pascale

La última palabra

La humildad de quien posee conocimiento y sabiduría. Así es el médico e investigador Miguel Ángel Pascale, con estudios avanzados en Panamá, Costa Rica, Suecia, Brasil, Perú y Estados Unidos. Doctor en Patología por la Universidad de Indiana. Nació en esta capital, bajo el signo Sagitario, casi Capricornio, el 21 de diciembre de 1957, año del gallo.

Es orgulloso panameño, director del Instituto Gorgas, donde labora, en este periodo, de lunes a lunes, no obstante ser sexagenario y del grupo de riesgo del coronavirus más joven. “Tengo riesgo de infectarme. Si me infecto, me va a ir peor que a mi hija, que tiene 26, o a mi nieta”, admite Pascale, en entrevista con Nubia Aparicio, que dirige el foro del centro de pensamiento Trinka. “Si siente miedo, quédese en su casa”, recomienda. Su esposa, sexagenaria, como él, trabaja en epidemiología, en una policlínica, incluso en la toma de muestras de sospechosos de estar infectados de Covid-19.

Por su salud, personas disfrutan de inmunidad y detienen la cadena de transmisión del virus. De 60 años para arriba, hay más riesgo. Se sufre de desgaste natural, las defensas están más bajas y sobrevienen enfermedades del corazón y diabetes. Envejece el organismo y el sistema inmunológico, el que repele el padecimiento. Frente al Covid-19, octogenarios y más, el deceso es uno de cada tres; de 70 a 79 años (15%), de 60 a 69 años (10%). La desigualdad y la inequidad suman riesgos. Una familia que reside en un solo cuarto no puede enfrentar un infectado y puede contagiarse. Sucede con otras enfermedades. No es posible el distanciamiento corporal. El enfermo debe pasar el confinamiento en un hotel hospital.

Con los pobres (decenas de miles) es difícil, pues están en la informalidad económica, viven del día a día. Si no trabaja, no come. O se le deja trabajar con ciertas reglas o se le apoya, con vales, bonos o bolsas de comida. Ante la flexibilización de la cuarentena, es ‘suelta y aprieta’ para ver cómo se comporta la gente y el virus. ‘Nadie sabe mucho de este virus, que es nuevo’, reflexiona. ‘Todos estamos aprendiendo de este virus’. ¿Cómo se planea esa flexibilización? Cada sociedad lo hace, según su tradición y experiencia.

En Austria, los niños asisten al aula cinco días y 10 teleestudian. Ese esquema mixto se aplica en empresas, para sostener la economía. “En esta seudonormalidad, el devenir va a depender de nosotros”, afirma. Personas con inmunidad son las que están en primera línea de trabajo. Aquellas que se han recuperado son mano de obra preciada. Paradoja. En este periodo, el Instituto Gorgas ha recibido donaciones de entes internacionales y nacionales, como el BCIE (Banco Centroamericano de Integración Económica) y la china Ali Babá, así como de la Fundación Mis Buenos Vecinos. Un donante depositó 200 mil dólares.

Sobre el uso de plasma para la curación, se trata de medir la capacidad de esos anticuerpos de neutralizar el virus. Muchas personas que se han infectado no tienen cuadros graves.“Todos cruzamos los dedos para tener pronto una vacuna”, indica. Se calcula que antes de fin de año ya se encuentre en el mercado.

El autor es periodista, docente y académico