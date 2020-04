Estragos del Covid-19 en el mundo del cine

ENTRETENIMIENTO

Tanto ha trastornado el coronavirus la agenda de la industria del cine, que ayer los líderes del festival entre los festivales, el de Cannes, Francia, adelantaron que estudian adoptar “nuevas formas” para poder compartir la selección de películas de su edición 2020, ante el incierto panorama dibujado por el virus.

El prestigioso Festival de Cannes, programado inicialmente para abril, es el último ejemplo de los estragos de la pandemia en el séptimo arte, con las salas de cine cerradas, estrenos pospuestos y estudios y proyectos en pausa indefinida.

En marzo, cuando la pandemia empezaba a tomar cuerpo, The Hollywood Reporter calculó las pérdidas de la industria en unos 5 mil millones. Ya desde enero pasado, cuando las noticias del Covid-19 en China se sentían ajenas, en Hollywood pronosticaban un 2020 flojo. La razón era la ausencia en el calendario de títulos como Avengers: Endgame, El Rey León o Frozen II, que convirtieron 2019 en el año récord de taquilla global con 42,500 millones de dólares, unos 800 millones más que en 2018, según los informes del sitio especializado en recaudación boxofficemojo.com.

Algunos estudios y distribuidores de películas han optado por reprogramar los títulos más esperados como James Bond: No Time to Die, Mulan y Wonder Woman 1984, para finales de año o Fast and Furious 9 para 2021. Según la Federación de Gerentes de Cine, no habrá un “cuello de botella” de estrenos en la cartelera luego de superar la crisis porque las producciones que tenían separadas las fechas de fin de año, están paradas ahora y no estarán listas.

En tanto, otros realizadores de cine se han decantado por presentar sus historias directamente en las plataformas de streaming, aprovechando la amplia audiencia que se encuentra cautiva en sus casas y que ha convertido en realidad lo impensable: que producciones como la española El Hoyo o la turca Milagro en la celda 7, desarrolladas lejos de Hollywood, hayan sido auténticos fenómenos de consumo masivo, ambas en la plataforma Netflix.

Cine nacional

En Panamá,18 películas nacionales ha sido afectadas directamente por la situación, 11 (6 largometrajes de ficción y 5 documentales) estaban preparando su llegada a las salas de cine en 2020 y las 7 restantes tenían planificado su rodaje estos meses, según un reporte de la Asociación Cinematográfica de Panamá (Asocine).

“Estas producciones generarían unos 4 mil empleos directos e indirectos durante sus procesos de producción este año y generarían un movimiento económico de unos 4 millones de dólares”, detalla Luis Pacheco, presidente de Asocine.

El cine panameño contó con 15 producciones estrenadas en 2019, su mayor cifra hasta ahora.