Estrés laboral en el personal de salud

PANDEMIA

No es un secreto que el estrés relacionado con las demandas laborales del personal sanitario conlleva un mayor riesgo de agotamiento. Lo que muchos no saben es que el estrés laboral crónico puede conducir a un estado de agotamiento emocional que algunas veces se acompaña de sensación de ineficiencia (no hacer bien su labor), actitud cínica o distante frente al trabajo e incluso la pérdida de habilidades para la comunicación.

Es lo que conocemos como síndrome del quemado y se ha constituido en uno de los problemas de salud mental más discutidos. Tanto es así que en 2019, la Organización Mundial de la Salud reconoció como enfermedad al Síndrome de Desgaste Profesional o de “burnout” tras la ratificación de la revisión número 11 de la Clasificación Estadística Internacional de Enfermedades y Problemas de Salud Conexos (CIE-11) cuya entrada en vigor fue dispuesta para el próximo 1 de enero de 2022.

La depresión, los trastornos de ansiedad y de adaptación, estrés postraumático, trauma vicario y la fatiga por compasión también afectan a los profesionales que trabajan para aliviar el sufrimiento en la vida de las personas que atienden.

Hoy, inmersos en una pandemia, el agotamiento físico, mental y emocional de uno de los colectivos profesionales que sufre mayor nivel de estrés laboral, cobra especial relevancia. El padecerlo puede afectar la capacidad de trabajar con los pacientes de manera competente. Esto hace que abordar el estrés laboral y sus consecuencias sea una obligación ética de varios actores, pero que requiere en especial que los mismos protagonistas tomen las medidas necesarias para combatirlo.

Centrarse en la prevención y el autocuidado. Los profesionales de la salud a veces dejan de lado sus propias emociones y olvidan que son vulnerables. La sociedad elogia a quienes literalmente trabajan hasta “el cansancio”, muchas veces desatendiendo su propio cuidado personal para ayudar a los demás. Pocas veces se aprueba al que toma un tiempo libre para recuperarse, lo que puede provocar que el personal sanitario sienta el autocuidado como una actitud egoísta y terminen por caer en comportamientos dañinos como involucrarse en temas laborales en sus días libres. Aunque sea difícil, hay que desprenderse del miedo de decepcionar a alguien o de la emoción de sentirse indispensable y aprender a decir que no.

Deben además incluir en su rutina los cinco grandes del cuidado personal: sueño adecuado, nutrición saludable, actividad física, relajación y socialización. No obstante, el cuidado personal es único para cada persona puesto que lo que funciona para algunos, muchas veces no funciona para otros. Lo importante, es hacer como nos advierten en los aviones en caso de emergencia: ponerse su propia máscara antes de ayudar a los demás. Las estrategias de autocuidado pueden ir desde pausas de 5 a 10 minutos entre pacientes, caminatas cortas, posturas de yoga, ejercicios de respiración hasta unas vacaciones o la atención de un terapeuta.

Practicar la autocompasión. Ser testigos del sufrimiento humano despierta muchas cosas dentro de uno mismo. Como si fuera poco, los trabajadores de la salud no solo se están enfrentando a turnos más largos, mayores muertes de pacientes, preocupaciones por el equipo de protección personal; también están experimentando los mismos problemas que el resto de la población incluidos sus pacientes, como el miedo al contagio, la incertidumbre, rutinas y planes interrumpidos y las preocupaciones financieras. Es preciso tomarse tiempo para reflexionar sobre las emociones propias, solos o con alguien de confianza.

Apoyar a colegas. Los colegas de confianza pueden autorizarse mutuamente para cuidarse, revisarse y señalar problemas potenciales. Algunas señales que pueden alertarles incluyen sentimientos negativos sobre los pacientes, calidad de atención reducida, apariencia cansada, contacto visual reducido, irritabilidad o agitación y mala comunicación. También pueden enviarse mensajes de texto para verificar los niveles de estrés de cada uno y para informarse sobre sus autocuidados o establecer grupos de consulta y/o supervisión.

Dar relevancia a los aspectos positivos. Ciertamente es un momento en el que están sucediendo cosas terribles, pero hay que procurar concentrarse en lo positivo y celebrar las victorias, como cuando los pacientes dejan los ventiladores o egresan de los hoteles u hospitales.

También es importante recalcar a los trabajadores de la salud que no deben sentirse culpables por tomarse el tiempo para divertirse y reír en estos momentos de tristeza y ansiedad. Realizar actividades divertidas con familiares, amigos o compañeros, siempre y cuando no descuiden las medidas preventivas, puede reponer la energía necesaria para seguir adelante.

Por último, si se siente abrumado o sobrepasado por la situación es mejor buscar ayuda profesional. Puede apoyarse en el personal de salud mental del lugar donde labora o llamar a las líneas de apoyo emocional.

(La autora es médica psiquiatra y coordinadora de salud mental del Codes/Covid-19)