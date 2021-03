Eufrosina Cruz:‘me rebelé al destino’

Entrevista

Eufrosina Cruz nació y creció en un mundo en el que las mujeres son las primeras en levantarse para hacer la comida y las últimas en acostarse para prepararse al nuevo día. Un mundo donde se casan mucho antes de cumplir la mayoría de edad y, a veces, antes de los 15 años ya son madres. Un mundo donde “así son las cosas y nadie se cuestiona el por qué”. Pero ella sí lo hizo.

Y gracias a que se atrevió a levantarse y alzar la voz, hoy en día es la secretaria de pueblos indígenas y afromexicanos del Estado de Oaxaca, México, y ha podido llevar su experiencia al mundo.

Ayer lo hizo junto con otras líderes de la región en el conversatorio “El camino al empoderamiento de las mujeres”, una actividad que se realizó gracias a las embajadas de México y Francia, como parte de las celebraciones del mes de la francofonía. Fue transmitida desde las 3:00 p.m. por el canal de YouTube de la Embajada de México en Panamá.

En una entrevista para este diario, Cruz recordó su propio camino al empoderamiento, uno que hizo prácticamente en solitario y que comenzó cuando desde muy niña se preguntó por qué ella como mujer no podía tener otro destino.

“Aprendí a cuestionar gracias a un maestro, quien llevaba periódicos en los que había fotos de cosas que en mi pueblo no. Llegué a tener hambre de saber cómo se construía, se tocaba, se accedía a las cosas que salían en esas fotografías. Empecé a tener hambre de no querer repetir la historia de mi mamá, de mi hermana, a quien casaron a los 12 años; la historia de mis ancestros, que era casarse, obedecer, obedecer y así morir”.

A los 12 años de edad, conociendo únicamente su lengua materna, el zapoteca, una de las 68 lenguas indígenas que se hablan en México, fue a la capital de Oaxaca a continuar sus estudios y construir su propio futuro. Algo que por ser indígena no le resultó fácil. “Te miran de pies a cabeza, te dicen india y te discriminan. Pero entendí que nadie iba a cambiar mi historia si yo no lo hacía. Que nadie iba a regalarme mi educación, ni siquiera el gobierno, si yo no la exigía”, comentó Cruz en un perfecto español, que aprendió para poder estudiar.

Para 2007, su historia cobró notoriedad nacional e internacional cuando se postuló como candidata a la Presidencia Municipal de Santa María Quiegolani, pero a pesar de resultar ganadora, la Asamblea Municipal, integrada únicamente por hombres, declaró nulos sus votos por no tener derecho a ser candidata, por ser indígena y mujer.

Esto la llevó a una nueva lucha, una en la que, como ella misma comentó, se volvió “la revoltosa, la local del pueblo. Pero entendí que nadie iba a cambiar las cosas si yo no lo hacía”.

A pesar de la disparidad, de las amenazas, continuó luchando hasta cambiar las leyes a favor de los derechos políticos de las mujeres.

Luego de ese triunfo, en 2010 se convirtió en diputada federal de su país, consiguiendo una reforma a la Constitución de México que permite y alienta la participación de la mujer en la política del país. Una iniciativa que cuatro años después fue adoptada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para ser implementada en otros países.

Así, “la niña que viajaba en burro y soñaba con saber qué había más allá de las montañas” cambió su historia, la de su país y la de millones de mujeres en el mundo.

¿Tienen las mujeres indígenas más riesgo de sufrir violaciones de derechos?

Por supuesto, porque tienen desconocimiento de sus derechos. Si una mujer no se educa, no se empodera. La educación te quita miedos, te enseña a cuestionar y te enseña a elegir cómo quieres tu vida, tu destino.

¿Los convierte esto en grupos vulnerables?

No somos grupos vulnerables. No nos falta un tornillo, nos faltan oportunidades. Tampoco podemos sentirnos víctimas, porque ser víctima te detiene la capacidad de soñar.

¿Qué le diría a las mujeres de Panamá?

Que, como mujeres, tenemos que sentirnos orgullosas de lo que hemos hecho. Pero debemos asumir la responsabilidad de seguir avanzando. Nadie va a construir nuestro camino si nosotros no lo hacemos.