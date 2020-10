Feria del Libro de Fráncfort, en modalidad virtual

Literatura

Distancia entre autores y lectores y conferencias online son algunos de los rasgos que identifican este año a la Feria del Libro de Fráncfort, en una edición más silenciosa debido a la pandemia.

Dos días después de su inauguración oficial el pasado miércoles, la dirección tomó la decisión de reducir drásticamente la presencia de público durante las lecturas y encuentros programados hasta el domingo.

Inicialmente, se fijó cupo para 450 personas, pero una vez que la ciudad fue declarada “zona roja”, ese cifra no fue posible de mantener.

La feria del libro más grande del mundo se celebra pese a la pandemia, pero con cambios: no más colas interminables para una dedicatoria de autores de best sellers como Dan Brown o Ken Follett, o las charlas de editores de todo el mundo en busca del próximo best seller.

Nuevo récord de contagios Alemania contabilizó 6 mil 638 casos de coronavirus en 24 horas, un récord en el país desde que se declaró la pandemia de Covid-19, según datos oficiales publicados ayer. La información llegó horas después de que se anunciaran nuevas restricciones en los 16 Estados regionales, pensadas para atajar el aumento de contagios.

La edición del año pasado atrajo a unos 300 mil visitantes.

Aún se realizan entrevistas con autores invitados, pero se transmiten por internet, así como las lecturas y conferencias.

A través de plataformas digitales, los editores y agentes discuten las tendencias actuales y regatean los derechos de traducción.

Pero no todo es virtual. Hoteles, museos, bares y librerías de Fráncfort organizan lecturas para una audiencia de hasta 50 personas.

Se requieren máscaras, distanciamiento físico y se piden datos de contacto para rastreo del público.

El miércoles, en el café Walden, Christiane Decker-Eisel, de 67 años, hizo fila pacientemente para que el novelista alemán Bov Bjerg, sentado detrás de una gran pantalla de plexiglás, firmara su libro. “Me interesa su trabajo y tenía muchas ganas de estar aquí”, dijo la profesora jubilada.

Más de 4 mil 400 expositores de más de 100 países se inscribieron para participar por internet.