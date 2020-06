Flechado por la astronomía

PROYECTO

Joaquín Fábrega, el panameño que fue convocado recientemente por el Observatorio de Ginebra, Suiza, para participar en un proyecto astronómico internacional, empezó su idilio con los astros por simple curiosidad, hace casi 20 años.

Fábrega recuerda que el primer contacto con el mundo de los astros fue una invitación para una reunión de la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía y su primera jornada de observación fue en enero de 2001 en Punta Chame, donde observó varios objetos celestes. Allí empezó su arco para ser, primero, aficionado a la astronomía y, luego, astrónomo aficionado.

Junio de 2011 es otra fecha importante. Por entonces, en Chile, el ingeniero y docente universitario puso en marcha el Observatorio Panameño en San Pedro de Atacama y empezó a tomar “astrofotografías” de cúmulos estelares, galaxias y nebulosas.

Todo marchaba según los planes, hasta que un día Alain Maury, astrónomo francés y propietario del Space Lodge en Atacama, le hizo una pregunta que marcaría su ascenso en el conocimiento de los cuerpos celestes: “¿Quieres seguir tomando fotos bonitas o quieres hacer ciencia?”. Desde ese momento, su afición lo llevo a aprender profundamente sobre la astrometría y ocultación de asteroides.

De hecho, antes de ser seleccionado por el Observatorio de Ginebra para formar parte de un grupo de investigadores que estudiará asteroides cercanos a la Tierra, Fábrega participó en varios proyectos astronómicos internacionales, como el denominado “La atmósfera de Plutón a partir de ocultaciones estelares en 2012 y 2013” y “La primera ocultación estelar de la luna galileana Europa y los próximos eventos entre 2019 y 2021”, en el que su función fue la de adquirir y procesar datos.

El estudio de asteroides y de cometas son ramas de la astronomía que le apasionan a Fábrega, ya que le permiten poner en práctica lo aprendido en sus carreras de ingeniería civil e ingeniería mecánica.

Fábrega estuvo al frente del Observatorio Panameño de San Pedro de Atacama entre agosto de 2011 y agosto de 2018 y es miembro de la Asociación Panameña de Aficionados a la Astronomía.

Nuevo estudio

El proyecto con el Observatorio de Ginebra tendrá una duración de dos a tres años y su objetivo es confeccionar modelos en tres dimensiones de asteroides, ayudando a interpretar observaciones hechas con radares a objetos cercanos a la Tierra. “Al saber la forma y velocidad de rotación de los asteroides, podemos mejorar los cálculos de sus órbitas y de esta manera poder determinar con mayor precisión si alguna de esas piedras espaciales pudiese colisionar con la Tierra en algún futuro”, explica Fábrega.

La irregularidad causada por la pandemia ha evitado que se establezca una fecha para que la investigación empiece.

Hoy por hoy no hay ningún peligro de impacto con un asteroide, aclara Fábrega, en referencia a las películas que presentan los asteroides como sucesos apocalípticos. De hecho, cada año unas 15 mil toneladas de objetos espaciales (asteroides, meteoroides, micro meteoroides, basura espacial, etc.) ingresan a la atmósfera, pero solo entre el 5% y 10% impacta la superficie. La mayoría cae en el océano o en lugares no habitados en la Tierra.

Este nuevo estudio busca hacer posible la temprana detección de objetos espaciales cercanos a la atmósfera, además de que los asteroides ofrecen mucha información del sistema planetario. Fábrega añade: “Lo que queremos es crear modelos tridimensionales para encontrar respuestas a por qué algunos asteroides, sin estar influenciados por efectos gravitacionales, están alejándose o acercándose al Sol (...) Hay un sinnúmero de cosas que se pueden averiguar”.