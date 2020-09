Futuro complejo

La última palabra

Busco explicación sobre opciones para una recuperación de las economías, en su conjunto.

¿Cómo hacer? Es muy complicado. Está relacionada con el control de la crisis sanitaria, la creación de una vacuna con un margen de certeza de prevención entre 140 proyectos experimentales en el mundo.

Que también es muy complejo, sin receta milagrosa, como nos mentalizamos no pocas veces, ante la adversidad, la incertidumbre y los caídos y enfermos.

En 1942, en plena guerra, se descubrió el coronavirus, cuya variedad covid, notificada el 31 de diciembre de 2019, ha sido la más compleja y amplia. Y se calcula que no se disipará ni nos dejará tranquilos por un buen tiempo.

Cuatro proyectos de vacuna están avanzados, uno de ellos a cargo de un consorcio en el que destaca la Universidad de Oxford, Inglaterra, cuyo Departamento de Epidemiología posee vasta experiencia en la investigación sobre coronavirus y ha identificado su estructura proteica. Como en sus versiones de SARS (2003) y MERS (2012), que desaparecieron sin pedir permiso.Con vacuna o vacunas anticovid, no existe la certeza de una eficacia total: se calcula, en la mejor de las hipótesis, por la rapidez con que se experimenta, que la eficacia puede ser del 50% al 60%. El índice más fiable por experiencias anteriores es del 85%.Estas reflexiones con datos surgen en mi conversación con José Gonzáles, sin zeta final, nacido y criado en Arequipa y amigo entrañable. Observador puntiagudo e informado, José me habla desde su mirador mundial, con vista a la Bahía de Nueva York, en atención a su trabajo de analista internacional y consejero de la banca de inversión.

La mejor de las hipótesis: culminar con éxito las pruebas clínicas. Después el proceso de producción por ser biológico es demorado. En una primera fase, pueden ser producidas 600 millones de dosis. Cada persona requerirá de dos dosis. Así que podrá ser beneficiado el 5% de la población mundial, que supera los 7.500 millones de humanos.

La economía está dentro de este contexto.Concluimos José y yo. Aquellos negocios que puedan desarrollarse serán bajo altas medidas de autoprotección. Y ya los estragos están a la vista. En buena parte del planeta. Solo China crecerá su economía este año en el 1,2%. Su desempeño en el 19 fue del 7%. En Estados Unidos, será peor que en 2008/09 con una caída estrepitosa por las dolosas transacciones de hipotecas.Un grupo estratégico debe estar analizando esta realidad para establecer una visión país frente a un futuro problemático y, en gran medida, incierto. La certeza es que es y será complicado, hasta nuevo aviso.

La reactivación no es desechable, no obstante no atiende el problema desde la raíz, que es la naturaleza de la pandemia y sus efectos, cuando deben ser generados cambios drásticos en nuestros hábitos y en la forma de manejar la economía. Me concreta Gonzáles.

No todo el mundo se levantará de esta peste. Serán sepultadas aquellas empresas tradicionales que dispongan de menos habilidades en el conocimiento y la tecnología, y que puedan dar un salto en sus formas de manejarse.

El autor es periodista, docente y filólogo