Herramientas digitales y coronavirus

TECNOLOGÍA

La situación propiciada por el nuevo coronavirus ha dado impulso a una serie de proyectos digitales recientes que intentan ofrecer soluciones y servicios en medio de las limitaciones que acompañan la crisis sanitaria.

David-19, Dona x Panamá y un nuevo archivo especial sobre la Covid-19 en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero son tres ejemplos.

David-19. Es una plataforma regional para internet y celulares que permite la transmisión de datos en tiempo real sobre la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, de forma segura y sin compartir identidades o datos personales. David-19 brinda a los usuarios la posibilidad de crear su perfil y publicar información clave, con el objetivo de medir la evolución del SARS-CoV-2 en la región. Con este sistema se podría seguir, por ejemplo, el rastro que dejó una persona infectada antes de conocer su diagnóstico y así alertar a las personas con las que tuvo contacto. El registro en David-19 se debe realizar en la página www.mellamodavid19.org. “David-19 nos ofrece la oportunidad, a todos, de una salida digital a nuestro encierro, para convertirnos en héroes y ser agentes protagonistas frente a esta pandemia”, explica Alejandro Pardo, especialista de BID Lab y “LACChain”, un programa regional del Laboratorio de Innovación del Grupo BID (Banco Interamericano de Desarrollo, la Corporación Interamericana de Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones).

Dona x Panamá. Se trata de un proyecto solidario ideado por un grupo de empresarios locales, como una forma de ayudar a los más necesitados en esta difícil etapa. Las aportaciones pueden ser de 10 dólares en adelante en el portal www.donaxpanama.com y los fondos son dirigidos a familias en zonas alejadas, cuya situación es complicada desde el inicio de la crisis por dedicarse a actividades de la economía informal y, en algunos casos, no cuentan con facilidades sanitarias cercanas. Donaciones recibidas durante 78 horas en www.donaxpanama.com, por ejemplo, se tradujeron en insumos y alimentos para 65 familias de Arraiján, Vacamonte, Loma Cová y Veracruz, entre otros puntos. “La situación que vivimos no es fácil, pero para muchas familias en zonas alejadas está siendo un infierno; por ello, queremos invitar a todos a repensar y a mirar más allá de nuestras necesidades cotidianas y apoyar esta iniciativa”, apunta Mónica Alvarado, una de las coordinadoras de la iniciativa. En la página web de Dona x Panamá se detalla el procedimiento para donar. No existen riesgos financieros en el proceso, destacan.

Archivo de la pandemia. Para organizar un acervo bibliográfico de la información generada a raíz de la Covid-19 y sus consecuencias en la sociedad, el personal de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero (Binal) comenzó a recopilar todas las noticias generadas en la prensa nacional para que la población pueda consultar esta información, en un solo archivo. Desde la sección de Catálogo en línea en www.binal.ac.pa, se podrá acceder al registro mediante el ingreso de las palabras coronavirus, covid o pandemia en el buscador. La directora técnica de la Binal, Guadalupe de Rivera, destaca que la medida tiene como propósito cumplir con el enunciado de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, que indica que las instituciones de la memoria están llamadas a registrar las decisiones y medidas del Estado para luchar contra la pandemia, con el fin de que las futuras generaciones comprendan el alcance de la crisis y su impacto en las sociedades.

Adicionalmente, la biblioteca también empezó la creación de una carpeta sobre el nuevo coronavirus en el Archivo Vertical, una herramienta física que suele ser utilizada para diversas investigaciones sobre el acontecer nacional.