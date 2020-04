Historiadora panameña gana premio internacional

PERSONAJE

A la historiadora panameña Marixa Lasso le fue otorgado el Premio William M. LeoGrande, creado por The School of Public Affairs y The Center for Latin American Studies, de la American University de Estados Unidos (EU); para reconocer a la mejor obra de investigación sobre las relaciones entre EU y América Latina.

Lasso fue premiada por el libro Erased: The Untold Story of the Panama Canal, que narra cómo era la vida en las zonas que fueron despobladas para construir el Canal de Panamá.

La carta del comité de selección del premio indica que el estudio, postulado por su editorial Harvard University Press, “fue uno de muchos libros excelentes que fueron nominados durante un año muy competitivo.” Al comité “le impresionó la calidad de la investigación y la elocuencia de la escritura, al mismo tiempo que notó lo innovador de privilegiar la perspectiva de los que vivían allí. El libro describe vívidamente una parte ignorada de la historia del imperialismo de EU, mientras demuestra cómo este se apoyó en una narrativa racial de superioridad en detrimento de los panameños”.

Para la historiadora, actual directora de investigación y publicaciones del Ministerio de Cultura, es “un honor que colegas de la investigación social e histórica reconozcan un trabajo como el plasmado en Erased”, que requirió de siete años de profundo estudio en archivos y bibliotecas de EU, Colombia y Panamá.

Lasso empezó su trayectoria en la investigación histórica en 1997 y se ha desempeñado como profesora en universidades de EU y Colombia. El año pasado fue seleccionada como miembro del comité editorial de la Hispanic American Historical Review, una respetada publicación pionera en el estudio de la historia y cultura latinoamericana en EU.