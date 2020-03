Horóscopo 24-03-2020

ARIES Tus palabras dicen una cosa y tus acciones otra. Es importante que actúes con madurez y responsabilidad. Es el momento ideal para reflexionar y mirar para atrás y reconocer lo bueno y lo malo que has hecho en tu vida. Como los otros te perciben es ahora importante para ti.

Números de la suerte: 2, 28, 45.“Esfuerzo.”

TAURO La rutina se te hará ahora insoportable. Es momento para aprender, para estimular tu intelecto. Tu mente necesita expandirse y cruzar otros horizontes. Conocer personas diferentes que tengan otra perspectiva de la vida te será útil.

Números de la suerte: 16, 21, 30.“Revivir.”

GÉMINIS Es tiempo de compartir y unir esfuerzos con los demás si quieres lograr algo bueno para ti y para todos. Estudia bien las personas que tú has escogido por amigos, ellos en cierta forma son tu reflejo. Discutir e imponer tus puntos de vista caprichosamente no te dejará nada positivo.

Números de la suerte: 3, 14, 60.“Austeridad.”

CÁNCER Estarás en las de divertirte y pasar más tiempo con personas positivas que quieran compartir contigo gratos momentos. Sentirás la necesidad de expresar tus talentos así como lo que sientes. Tu buen sentido del humor se exalta para disfrute de todos.

Números de la suerte: 1, 22, 34.“Proyección.”

LEO No pretendas hacer algo que no sabes o que no puedas llevar a cabo a tiempo. La verdad saldrá a flote y tu reputación podría verse afectada. Un pariente o padre toma prioridad en tu vida. Lo del pasado solo debes tomarlo como una lección que ahora podrás corregir.

Números de la suerte: 1o, 17, 39.“Sosiego.”

VIRGO Es momento de mirar hacia dentro, a tu mundo interior, encontrarte con tu yo, lo que deseas, definir tus metas y partir de ese punto a buscar tu felicidad que es muy importante. Tu familia y las personas más allegadas a ti serán ahora tu prioridad y también tu mayor preocupación.

Números de la suerte: 9, 12, 56.“Paciencia.”

LIBRA Estarás vulnerable y sensitivo a cualquier evento negativo que ocurra a tu lado. Has pasado por mucho y todavía te encuentras navegando en aguas profundas. Algo ha muerto en ti para que resurja un nuevo ser, más fuerte en todos los aspectos y muy seguro de sí mismo.

Números de la suerte: 21, 44, 59.“Confianza.”

ESCORPIO El cosmos quiere ayudarte y oportunidades no te faltarán para que puedas progresar, triunfar y superarte. La energía planetaria también resalta tus encantos y tu enigmática personalidad. Poseerás nuevamente el poder de la seducción. Haz buen uso de tus múltiples encantos.

Números de la suerte: 4, 21, 33.“Reflexión.”

SAGITARIO Uniones, matrimonio o compromiso pasan a un primer plano. Es momento de trabajar junto o con los demás ya que imponer tu voluntad no te llevará a ningún lado. Busca consejo, oriéntate y proponte conocer mejor a tu pareja así como a aquellos con quien laboras todos los días.

Números de la suerte: 12, 56, 58.“Respiro.”

CAPRICORNIO Pondrás mayor énfasis en tus necesidades personales. Haz un recuento en lo que puedes mejorar, tus metas y lo que de verdad te hace feliz. Los planetas te dan la energía que necesitas para salir adelante y todos los que te quieren te apoyan y te ayudan en lo que necesites.

Números de la suerte: 8, 21, 38.“Aptitud.”

ACUARIO Aprovecha al máximo la nueva tecnología, ya que tienes las puertas abiertas para lograr lo que quieras. Pon toda tu atención en cumplir y hacer tu trabajo con esmero y dedicación. Utiliza métodos más modernos o adelantados para avanzar y edúcate en lo que estés interesado en hacer.

Números de la suerte: 11, 32, 54.“Comprensión.”

PISCIS Compartir más con amigos, vecinos y socios será la orden del día. Hay mucha actividad a tu alrededor pero es mejor escuchar que hablar más de la cuenta, ya que el descanso es muy importante para tu buena salud.

Números de la suerte: 6, 34, 51.“Planificación.”