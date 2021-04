Ingenio monumental

LA ÚLTIMA PALABRA

Esa guerra de Troya es una obra colectiva monumental de la imaginación. Los griegos se inventan una guerra de diez años con un contrincante muy poderoso, al que consiguen acallar. Es una guerra sin mucho sentido, con el poderoso mérito de surgir del ingenio de muchos griegos.

Grecia se compone de ciudades estados, independientes entre ellas (Atenas, Esparta, Tebas). Había unidad deportiva (surgen los Juegos Olímpicos) y religiosa.

Rompió Tebas esa confederación. Alejandro vendió, en calidad de esclavos, a 30 mil de sus propios ciudadanos.

Como antecedente de la narración de ficción, sí se produjo una invasión persa hacia la orilla norte del Mar Mediterráneo, que fue vencida por Macedonia.

Transportada en una narración real y extraordinaria, primero hablada por los rapsodas o pregoneros ambulantes, de comunidad en comunidad, esa guerra imaginaria surge por la disputa entre tres diosas griegas: Minerva, Afrodita y Atenea. Paris toma partido y privilegia a Afrodita. Se forma el descomunal zaperoco, con el rapto de Helena, esposa de Menelao, rey de Esparta. ¿O Paris, con labia, la sedujo? Paris se la lleva para Troya. Es príncipe troyano, hijo del rey Príamo y de su esposa, Hécuba, y hermano de Héctor. Mitología. Paris es del bando contrincante de los griegos, que se alistan para rescatar a Helena.

A Paris le apodaban «El de la hermosa figura». Helena (significa antorcha), bellísima. Hija de Zeus. Pretendida por muchos héroes.

La Ilíada y la Odisea eran considerados relatos históricos reales. La Ilíada y la Odisea son el pilar sobre el que se apoya la épica grecolatina y, por ende, la literatura occidental.

La narración se robustecía con el tiempo y lugares donde era narrada.​ Los rapsodas diseminaron esos relatos orales, en versos, en la Grecia Antigua (más o menos durante el primer milenio antes de Cristo).

Se desarrolla una redacción final de esas narraciones poéticas en tiempos del mandato de Pericles (c. 495 a. C.- 429 a. C.; ‘rodeado de gloria’). Influyente abogado, magistrado, general, político y orador ateniense en los momentos de la edad de oro de la ciudad (entre las Guerras Médicas y las del Peloponeso). Pericles, uno de los mayores estadistas.

En la película Troya, quedan por fuera los sentimientos (humanos) y la actuación de los dioses y semidioses en esa conflagración, plato fuerte de la narración, con la que, en sesión nocturna pandémica, nos cautiva el historiador y exrector Gustavo García de Paredes. En la sala virtual de conferencias de la Academia Panameña de la Lengua.

¿Cuándo escribe Homero estas narraciones que nacieron orales? Se calcula que en siglo VIII antes de Cristo. No está claro si ese Homero de la tradición griega, ciego y barbudo, corresponde solo a él o simboliza a un grupo de poetas.

Es un canto a la mujer griega, en la figura de Helena. ¿Hubo una motivación económica, en atención a que Troya, que sí debe haber existido, era un emporio comercial?

Con muchos detalles, se narra la muerte de Aquiles, gran guerrero. Aquiles, por ser semidiós, era invulnerable en todo su cuerpo, salvo en su talón, se ha sabido a posteriori. Fue alcanzado por una flecha envenenada que le impactó el talón.

Troya es una antigua ciudad anatolia situada en el emplazamiento hoy conocido como la colina de Hisarlik. Versión creíble, pero no comprobada. Hubo escenario, pero la guerra es resultado del ingenio colectivo.

El autor es docente, periodista y filólogo