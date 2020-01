La agenda educativa del festival de jazz

Cultura panamá

La agenda de talleres artísticos, conferencias, conversatorios y clases maestras del Panamá Jazz Festival 2020 contará con 112 actividades, repartidas entre el 13 y 17 de enero, superando el promedio de 60 o 70 encuentros educativos de anteriores ediciones.

El programa formativo para músicos de todas las edades se desarrollará en Ciudad del Saber, edificio 184, y en el Centro de Musicoterapia de Panamá, de forma paralela a los conciertos y presentaciones artísticas del festival, que llega a su décimo séptima versión.

Cada año, miles de estudiantes de música, cientos de ellos provenientes de Estados Unidos (EU), México y países del centro y sur de América, participan de los espacios de docencia del festival y de las posteriores audiciones en busca de una plaza de estudio en las instituciones extranjeras que se suman a la iniciativa.

El Conservatorio de París (Francia), el New York Jazz Academy (EU), Sienna Jazz Foundation (Italia), Newton South High School (EU), Berklee Global Jazz Institute (EU), New England Conservatory (EU) y The Shea Welsh Institute of Jazz (EU), son algunas de las casas de estudio del arte musical representadas en la semana de aprendizaje del festival.

Cada mes de enero pueden venir al país importantes figuras del jazz y otros géneros musicales, acaparar la atención del público y ocupar los espacios en los medios de comunicación, pero que en un par de sitios se reunan por una semana miles de estudiantes para recibir formación intensiva y buscar mejores opciones de estudio por medio de audiciones, es el “verdadero corazón” de un evento como el Panamá Jazz Festival, apunta Danilo Pérez, su fundador y director artístico.

La oferta 2020

El Centro de Musicoterapia de Panamá será la sede del tradicional Simposio Latinamericano de Musicoterapia del festival, con talleres como Música como Regulación Emocional – Una nueva música: herramientas prácticas para la armonización conjunta, con Rocio Moreno (El Salvador); Improvisación en musicoterapia: construir a partir del error, a cargo de José Pablo Valverde (Costa Rica); Procesamiento cerebral de la música, con Osvaldo Olivares (Chile); o Música como herramienta para la resiliencia, con Kathleen Howland (EU).

El Edificio 184 de Ciudad del Saber acogerá el resto de la agenda educativa con opciones tan diversas como el taller Finanzas para músicos; Guitarra del jazz con Ian Crocker, de University of Puget Sound, EU; Anatomía de una melodía: Desarrolla tus líneas de jazz, con el New York Jazz Academy; o El arte del oído con Tracy Knoop (EU).

El artista integral: autogestión y formalización de tu proyecto musical, con Mayra Hurley (Panamá); el taller de Saxofón, con Antoine Martin del Conservatorio de París (Francia); Pedagogía Musical: Parte I, con Matt Estabrook (EU); Música Panameña en la Composición Contemporánea, por parte de Luis Carlos Pérez (Panamá); Cuentacuentos musical para Niños, con Tanya Maggi (EU); y el Simposio de las Expresiones Musicales, Artísticas y Culturales de los Afrodescendientes en Panamá, a cargo de Gerardo Maloney (Panamá), son otras actividades que forman parte del programa (Ver tabla).

Las inscripciones y la venta de entradas para estas y el resto de actividades permanecen abiertas en la página oficial del www.panamajazzfestival.com.

Semana de conciertos; la otra agenda de la fiesta del jazz

Las presentaciones del festival se realizarán del 13 al 18 de enero entre 6:00 p.m. y 11:30 p.m. en puntos como el teatro Ateneo y el Holiday Inn Panamá Canal de Ciudad del Saber, Danilo Jazz Club y Villa Agustina, Casco Antiguo. El concierto de gala será el 15 de enero en el Teatro Anayansi de Atlapa y contará con Danilo Pérez, Dianne Reeves, Isaac Delgado, Terri Lyne Carrington, John Patitucci, la Big Band de Roberto Delgado y Rubén Blades.