La carrera espacial por Marte

CIENCIA

Este mes de febrero es un período trascendental en lo que a la investigación del espacio exterior se refiere, ya que tres potencias mundiales, como lo son Estados Unidos, China y Emiratos Árabes Unidos, lanzan o lanzaron misiones espaciales con el fin de investigar cuáles son los materiales de los que está compuesto Marte, un planeta que desde hace ya muchos años pesa la certeza de que allí hay gases que pudiesen confirmar la existencia de vida.

La primera de estas tres misiones que fue lanzada al planeta trojo para proceder con la investigación a Marte es la misión emiratí Hope. De acuerdo con la agencia noticiosa AFP, la puesta en órbita de la sonda —cuyo nombre obedece a la palabra Amal, en árabe y Esperanza, en español— pretende marcar el 50 aniversario de la unificación de los siete emiratos en el seno de una federación, por lo que todos los monumentos del país se iluminaron de rojo durante el evento.

Los responsables de la misión espacial emiratí admitieron que la parte más difícil de la puesta en órbita de esta sonda espacial, fue la reducción de la velocidad como para que quede atraída por la gravedad marciana.

La presidenta de la Agencia Espacial de Emiratos y ministra de Tecnologías Avanzadas de Emiratos Árabes Unidos, Sarah al Amiri, tuiteó momentos antes de la puesta en órbita de la misión espacial que “27 minutos a ciegas determinarán la suerte de siete años de trabajo”.

Mientras que el jefe de proyecto de la misión Onram Sharaf comentó a la AFP que el proyecto es muy importante para la nación árabe, para toda la región y la comunidad científica y espacial mundial. Además afirmó que el objetivo es “mucho mayor” que el simple hecho de llegar a Marte.

“El gobierno quiere suscitar un gran cambio en el espítitu de la juventud emiratí (...) para acelerar la creación de un sector científico y tecnológico de punta”, agregó.

A diferencia de la misión china Tianwen-1 y la estadounidense Perseverance, Hope no se posará en el planeta rojo y utilizará tres instrumentos para vigilar la atmósfera marciana.

En cambio, Hope estará en la órbita del planeta rojo durante un período de 687 días, lo que dura un año marciano.

La información de los descubrimientos de la sonda Hope —que se prevé sea transmitida en el mes de septiembre— será compartida a los científicos de todas partes del mundo que deseen acceder a ella.

La sonda Tianwen-1

La Administración Nacional del Espacio de China maneja la sonda Tianwen-1, que el pasado viernes captó su primera imagen del planeta rojo a 2.2 kilómetros de distancia.

Tianwen-1 fue lanzada el 23 de julio de 2020 desde el Centro de Lanzamiento Espacial Wenchang, en la provincia de Hainan.

Se espera que la segunda semana de este mes, la sonda china logre ingresar a la órbita de Marte y aterrice a tan solo dos días del Año Nuevo Chino.

Según la cadena alemana Deutsche Welle, la nave espacial china hará una operación de “frenado” para desacelerar su velocidad hasta tal punto que pueda ser capturada por la gravedad marciana.

La misión espacial china se completa con el aterrizaje, previsto para el mes de mayo, de un vehículo explorador mejor conocido como rover, que tendrá como propósito investigar la geología de Marte y traer fragmentos de rocas y terreno a la tierra, que puedan ser utilizadas para investigar a fondo las condiciones del terreno marciano.

Esta exploración en Marte forma parte de un programa espacial impulsado por el gobierno chino, que mandó a un ser humano al espacio por primera vez en el año 2003, desde que el cosmonauta soviético Yuri Gagarin fuese el primero en explorar el espacio, completando una órbita en la Tierra dentro de la cápsula Vostok 1, el 12 de abril de 1961.

Otra de las ambiciones del Ejército chino —que está impulsando el programa espacial de la nación asiática— es poner en marcha una estación espacial en la órbita de la Tierra para 2022.

La sonda Perseverance

El próximo jueves 18 de febrero, se prevé que el rover de la Administración Nacional de Aeronaútica y el Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglos en inglés), que busca averiguar si hay signos de vida en el cráter de Jezero, aterrice en Marte.

Según el diario español El País, los científicos creen que allí unos ríos se derramaron hace más de 3 mil 500 millones de años en ese cráter, creando así un lago en el que pudo haber existido vida.

La NASA se encontrará en vilo ya que experimentarán los denominados “siete minutos de terror”, ya que durante el aterrizaje la velocidad del rover descenderá hacia la superficie de Marte, de 19 mil 500 kilómetros por hora a 3 kilómetros por hora.

Además de buscar signos que certifiquen la existencia de vida en el cráter, recolectarán muestras para ser estudiadas en la Tierra, al igual que la sonda china Tianwen-1.

La misión estadounidense también servirá para estudiar cómo podrían los astronautas producir oxígeno a partir del dióxido de carbono presente en la atmósfera en futuras misiones, para respirar y ser usado como combustible.

El ingeniero que lidera los esfuerzos de entrada, descenso y aterrizaje Allen Chen dijo a la BBC que también hay ciertos riesgos. “Hay peligro en todas partes. Hay un acantilado de 60 a 80 metros de altura que atraviesa el centro de nuestro lugar de aterrizaje. Si miras hacia el oeste, hay cráteres de los que el robot no puede salir incluso si aterrizamos con éxito en uno de ellos. Y si miras hacia el este, hay rocas grandes por las que no se podría mover”, explicó Chen.

El robot con el que se pretende emprender la misión Perseverance —que durará dos años— tiene 19 cámaras y dos micrófonos con los cuáles busca grabar los primeros sonidos del planeta rojo.

El misterio sobre si hay o hubo vida en el planeta Venus

Un equipo de astrónomos —liderados por Jane Greaves de la Universidad de Cardiff en Gales, Inglaterra— dijo en el otoño que hallaron una evidencia que presuntamente apunta a supuestos signos de vida en la atmósfera del planeta Venus, pero de acuerdo con el diario The New York Times, la comunidad científica espacial no puede descifrar si en verdad ello es así. El equipo de Greaves todavía cree que hay signos de probable vida en Venus, a pesar de que bajaron sus estimaciones de la cantidad de fosfina que se encuentra en los cielos de ese planeta.