La Covid desde otra perspectiva

LITERATURA

La Esfera, novela de la escritora y conferencista costarricense Gabriela Arrieta, surge como un llamado a la reflexión y al análisis interno y externo del ser humano respecto a lo que está pasando en el mundo en torno a la pandemia del nuevo coronavirus.

La obra mezcla ficción con historia y tiene personajes con los que el lector se puede identificar de una u otra manera. La trama se centra en cuatro arcángeles que son enviados a la Tierra seis meses antes del estallido de la pandemia, con la misión de esperar a que la esfera se manifieste.

Mientras eso tarde en suceder, los cuatro arcángeles no tendrán ningún don que les ayude a no sufrir dificultades durante el trayecto. El primero es un periodista que se encuentra en Italia, el segundo trabaja como epidemiólogo en Washington, Estados Unidos, el tercero ejerce como físico nuclear en Francia y el cuarto es un experto de seguridad en Londres, Reino Unido.

Datos de interés La novela se puede conseguir en Amazon. La autora estudio Relaciones Internacionales y luego hizo dos posgrados, uno en Preparación y Evaluación de Proyectos con énfasis en agroindustria y otro en Administración Pública. Trabajó para las Naciones Unidas en Nueva York y allí comenzó sus estudios en teología, graduándose con una especialidad en teología moral. Luego continuó con una subespecialidad en angelología. Es consultora de temas teológicos para ‘CNN en Español’.

Estos arcángeles no sólo vivirán la pandemia desde su perspectiva, sino que también atravesarán sentimientos fuertes como el miedo, la depresión y la tristeza, que fueron y siguen siendo característicos durante el año que llevamos de crisis sanitaria.

“Es una novela muy complicada literariamente hablando, ya que une cuatro géneros: el suspenso, la novela histórica, la ficción y el realismo mágico”, comentó Arrieta. Una combinación que, según la autora, lo hace único en el género.

La escritora no sólo tuvo que hacer uso de su imaginación para adaptar la historia a los tiempos actuales, sino que investigó y se documentó sobre la evolución de la pandemia durante los primeros meses de la enfermedad, de manera tal que ello se viera reflejado en la novela.

Otro componente que hace especial la obra es el suspenso en la narración, de manera que quién lea el libro no quiera soltarlo en ningún momento, ya que hay personajes a quienes odiar y a quienes amar, así como aquellos con los que uno puede llorar o reírse de ellos.

La Esfera no sólo sirve para inspirarse con las historias que son narradas en el libro, sino que invita a la introspección de la humanidad y, sobre todo, cómo quedará la sociedad ante una crisis de tal magnitud, que ha puesto al mundo en rodillas.

“Otro punto que trae la novela a colación es esa reflexión de que si al final el mal va a desaparecer. Y es que al final no desaparecerá, porque el mal depende de la elección diaria de las acciones del ser humano, que es ese libre albedrío que todos tenemos”, reflexionó.

Así, prosigue Arrieta, como miles de oportunidades traducidas en crisis como ésta, que pusieron a prueba la voluntad del ser humano.

“Tal vez no todos cambiemos después de la pandemia, tal vez algún segmento lo hará. En mi caso, la pandemia me paró y significó una cachetada que me hizo pensar en lo que verdaderamente es importante en la vida. Apreciar momentos como tomarse un café en la mañana o mirarnos en los ojos a la par, sin tener el celular en la mano, o almorzar pausadamente. En fin, nuestro ritmo cambió', expresó.