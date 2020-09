La cultura no se detiene

CUARENTENA

Definitivamente, la cuarentena impuesta por la pandemia del nuevo coronavirus no detuvo a las industrias culturales del país, y una exposición virtual organizada por el Ministerio de Cultura (MiCultura) y Huawei demuestra esa realidad.

El fotógrafo Jorge Isaac López logró captar a través del lente de su celular, la trastienda de algunos de los espectáculos ofrecidos por el ministerio denominados #MiCulturaEnCasa, que en los últimos seis meses del aislamiento preventivo y obligatorio ofrecieron numerosos conciertos, obras de teatro, películas y demás, a la población, a través de la televisión y las redes sociales.

López, además, se adentró en el taller de la artesana y diseñadora Vilma Valois, quién tuvo que reinventarse y salió adelante con un exitoso negocio de coloridas mascarillas artesanales, y también retrató el trabajo del personal de MiCultura que cada día se encarga de darle mantenimiento a los objetos en exhibición que se encuentran dentro del Museo de Historia de Panamá y el Museo del Arte Religioso Colonial.

“Lo más notable que me llevo de esta experiencia enriquecedora no sólo fue salir un rato de mi casa y trabajar en lo que me gusta, sino compartir con las personas que estaban involucradas en sus labores, aunque sea respetando las medidas de distanciamiento social”, manifestó.

López reveló que siempre procuró documentar lo que veía de manera natural pero memorable a la vez. “Parte de mi trabajo no es solamente retratar personas sino sus historias. Yo aspiro a que la gente pueda ver el contexto más allá de la foto y tenga la capacidad de sentir más que ver”, agregó.

La directora de Industrias Creativas de MiCultura, Maru Gálvez, dijo en cambio que la exposición sirve para darle un merecido reconocimiento a todas esas personas que mantuvieron vivas las industrias culturales durante estos meses de crisis sanitaria y económica en los que el país estuvo paralizado.

“Detrás de un concierto en el que hay cinco músicos en escena, hay diferentes tipos de industrias culturales haciendo que eso se lleve a cabo, desde la preproducción, producción y postproducción, hasta los diseñadores, escenógrafos y técnicos de luz y sonido, entre otros”, explicó.

El programa #MiCulturaenCasa contrató solamente en seis meses a aproximadamente 2 mil 700 trabajadores de las industrias culturales panameñas, con el objetivo de seguir generando contenido que dé bienestar cultural en un momento en el que se necesita más que nunca.

La exposición estará disponible hasta el próximo 21 de septiembre en el sitio web www.micultura.gob.pa.