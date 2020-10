La fiesta del cine llegó a Roma

CINE

La 15ª edición de la Fiesta del Cine de Roma, durante la cual se proyectarán 24 filmes, entre ellos cuatro dedicados a América Latina, fue inaugurada la noche del jueves, marcada por las medidas de seguridad por la pandemia del nuevo coronavirus.

La nueva edición de la fiesta del cine ha perdido este año su alma festiva y resulta más un reto, debido a que tuvo que reducir su programa así como algunos de los populares encuentros y lecciones magistrales con célebres personalidades del cine.

“Decidimos realizar este homenaje al cine imponiendo muchas reglas de seguridad y distanciamiento y pidiendo muchos sacrificios. Un pacto con el público que ama el cine, por el cine, que nos ha dado tanto en estos tiempos difíciles”, aseguró a la prensa Laura Delli Colli, presidenta del evento.

Vuelve el ‘Duel’ Fue un éxito el año pasado, y vuelve en el 15º Festival de Cine de Roma: “Duel”, la serie de entrevistas que presenta a dos figuras de la cultura, el cine o el entretenimiento que se enfrentan ante el público del Fest, compartiendo sus opiniones opuestas sobre temas relacionados. al cine. El duelo se estrena hoy, cuando el director artístico del Film Fest, Antonio Monda, se enfrente a Francesca Chiamulera, creadora y directora del festival “Una Montagna di Libri”se enfrenten por dos películas clásicas de ciencia ficción: ‘Encuentros cercanos del tercer tipo’ de Steven Spielberg, y ‘Alien’ de Ridley Scott.

El festival, que durará hasta el 25 de octubre, se inauguró con la proyección de la última gran producción de animación de Pixar, Soul, filme dirigido por Pete Docter, que se podrá ver online en lugar de las salas de cine, damnificadas por la pandemia, según explicó la casa matriz Disney.

Docter, que ganó el Oscar por las películas Up y Inside Out, recibió este jueves también el premio a la carrera del certamen romano.

Se proyectarán cuatro filmes en lengua española, sobre temas latinoamericanos.

Se trata de I carry to you with me, producción mexicano-estadounidense dirigida por Heidi Ewing; Las mejores familias, del peruano Javier Fuentes-León; Ricochet, del mexicano Rodrigo Fiallega; y El olvido que seremos, del español Fernando Trueba, basado en el dramático testimonio personal del escritor colombiano Héctor Abad Faciolince.

La mayoría de las películas han sido ya estrenadas en otros festivales y permitirán al público romano de volver, después de meses, al placer de ver cine en pantalla gigante.

Un homenaje al cineasta brasileño Glauber Rocha, padre del llamado “cine novo”, ha sido programado para hoy con el documental Glauber, claro de Cesar Augusto Meneghetti, dedicado a los años que pasó en Italia en la década de 1970.

Entre los eventos especiales destaca también el documental Mi chiamo Francesco Totti, sobre el histórico capitán del club de fútbol Roma.

La presencia del popular futbolista es incierta debido a que acaba de perder el padre por coronavirus.

La serie Romulus, de Matteo Rovere sobre el fundador del imperio romano, también figura entre los eventos programados.

Agenda del fin de semana

Para hoy, está previsto la presentación de Un cielo stellato sopra il ghetto di Roma, de Giulio Base, en el que sus protagonistas emprenden un viaje por la memoria de un pasado doloroso y difícil de olvidar, como el asalto de 1943 al gueto judío de Roma.

Mañana, le tocará el turno al documental biográfico Era la più bella di tutti noi - Le molte vite di Veronica Lazar, de Leonardo Celi y Roberto Savoca, que muestra a Alexandra Celi relatar las muchas vidas de su madre, Veronica Lazar: una actriz de cine y teatro; un refugiado judío de Transilvania; la esposa del actor Adolfo Celi; organizadora de eventos culturales, psicóloga profesional y mujer orgullosa y revolucionaria, fallecida en 2014.