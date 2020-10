La historia de Menudo llega a la plataforma Amazon Prime

SERIE

La serie original de Amazon Prime Súbete a mi moto debuta hoy en las pantallas para contar la historia de Menudo, uno de los grupos más exitosos de la música pop latinoamericana y cuyo legado se convirtió en un mito que trascendió fronteras.

La trama –que consta de 15 episodios de una hora– comenzará en el año 1977, cuando el empresario puertorriqueño Edgardo Díaz decide dar vida al boy band formado por Ricky Martin, Xavier Serbiá, Ricky Meléndez, Sergio Blass, René Farrait, Johnny Lozada y Miguel Cancel.

La llegada de esta serie biográfica no llegó exenta de controversias, ya que ahondará no sólo en los éxitos, sino que tratará las polémicas y dificultades internas del grupo, caracterizadas por constantes cambios de integrantes de la banda a finales de los años 1980.

Noel López, de la empresa Talent Producer and Managing Partner Pinnacle, ratificó al diario Reforma que en todo caso Súbete a mi moto es una serie no oficial sobre Menudo, ya que no cuenta con el testimonio y la autorización de los mismos integrantes de la banda que serán representados.

Sin embargo, uno de los exintegrantes de Menudo Ray Reyes aseguró que si bien no puede dar una opinión al respecto, ya que la serie aún no salió a la luz, esta “es una buena iniciativa si el proyecto es hecho de una manera adaptada a la realidad en la que nosotros vivimos”.

“Creo que los fans alrededor del mundo están locos por saber nuestra historia, lo que vivimos a diario, que sentíamos, que sufríamos, qué cosas buenas y qué cosas malas vivimos. Lo que significó a esa edad llevar ese peso y esa responsabilidad”, dijo también a Reforma.