La inspiración de Amanda Gorman

PERSONAJE

Amanda Gorman inició su intervención preguntándose cómo podemos brillar ante una sombra que parece estar siempre ahí, en los Estados Unidos. Ello no es para menos después de cuatro años de la turbulenta administración de Donald Trump y en un contexto en el que la desunión entre los ciudadanos, el avance sin piedad de una pandemia que ciega vidas, y la crisis económica que tiene a muchos estadounidenses solicitando ayuda para mantener a sus familias. Una situación nada fácil que se espera que la administración de Joe Biden pueda revertir.

‘Siempre hay una luz’ La estrella de televisión Oprah Winfrey y la ganadora del Premio Nobel de la Paz paquistaní Malala elogiaron su trabajo. Ella “ofreció un poema que fue más allá del momento. Los jóvenes como ella son la prueba de que ‘siempre hay luz, si somos lo suficientemente valientes para verla; si somos lo suficientemente valientes para serlo’”, tuiteó Barack Obama, tomando prestados un par de versos que la joven recitó.

“En mi poema no trato de tapar lo que hemos visto durante las últimas semanas [la tensión post-electoral en Estados Unidos y el asalto al Capitolio del 6 de enero] y, me atrevo a decir, en los últimos años. Pero a lo que realmente aspiro es usar mis palabras para mostrar una manera en la que los Estados Unidos puedan estar unidos y tener todavía la oportunidad de sanar (...) Es hacerlo de una manera que no busque borrar o ignorar las crudas verdades con las que los Estados Unidos debería conciliar”, expresó Gorman al diario The New York Times.

Una semana antes de la toma de posesión, Gorman declaró al periódico The Washington Post que su esperanza era que el poema representara un momento de unión para Estados Unidos y expresar a través de sus palabras, el comienzo de un nuevo capítulo y una nueva era en la nación.

Antes de los hechos suscitados en el Capitolio, Gorman tenía una versión original del poema que cambió al ver la violencia con la que los simpatizantes del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en uno de los símbolos más importantes de la democracia estadounidense. Además se nutrió de la investigación, mientras leía los poemas recitados en las “inauguraciones presidenciales” pasadas, así como de los escritos de presidentes como Abraham Lincoln, que en sus períodos presidenciales hablaban ante una ciudadanía dividida.

El poema que Gorman recitó el pasado 20 de enero en el Capitolio se llama The Hill We Climb (La colina que escalamos, en inglés). La fuerza con la que recitó esos versos causó, por una parte, que los pocos asistentes presentes en la ceremonia lloraran, mientras que la admiración por ella se hizo presente en las redes sociales y la convirtió en una de las estrellas más destacadas del acto junto, con las cantantes Lady Gaga y Jennifer López.

Nacida y criada en la ciudad de Los Ángeles e hija de una maestra de inglés, Amanda Gorman rompió el récord de ser la poeta más joven de la historia en participar en un acto de tal magnitud. No obstante, esta es una de muchas proezas. Ella publicó su primer libro de poesía, The One for Whom Food Is Not Enough (Aquella para quién la comida no era suficiente, en español), en 2015.

Desde su intervención en Washington la semana pasada, sus libros de poesía Change Sings (El cambio canta, en inglés) y The Hill We Climb (La colina que escalamos, en inglés) tuvieron una alta demanda en preventas a pesar de que ambos libros no serán distribuidos hasta septiembre.

En 2016 fundó la organización sin fines de lucro One Pen One Page (Un bolígrafo, una página en español), cuyo objetivo es crear un programa de escritura y liderazgo para los jóvenes.

En 2017 ganó el reconocimiento de Poeta Nacional de la Juventud, un premio que reconoce a los jóvenes no sólo por sus actividades curriculares y extracurriculares sino por sus habilidades artísticas y literarias, en el campo de la poesía. En ese tiempo se encontraba estudiando Sociología en la Universidad de Harvard, donde se graduó Summa Cum Laude.

Gorman también se destaca por su activismo en la lucha por la igualdad racial en Estados Unidos, así como el feminismo y en contra de la marginalización de cualquier tipo. A pesar de tener un impedimento en el habla, a corta edad decidió luchar por sobrepasar las dificultades y utilizó los aprendizajes necesarios para superar ese obstáculo como su fortaleza.

Ella se perfila para ser candidata a presidenta de Estados Unidos para el año 2036. Ante tal posibilidad, la excandidata presidencial demócrata Hillary Clinton confesó en Twitter que no podía esperar a que ese momento llegue.