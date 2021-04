La otra vida de un ‘don nadie’

CINE

Después de consolidarse por su participación en afamadas producciones como la serie Better Call Saul o las películas The Post y Nebraska, el actor Bob Odenkirk no deja de sorprender con su habilidad para deslumbrar a todos en la pantalla grande cuando se trata de interpretar escenas que exigen agilidad y destreza para librar la más intensa de las batallas, sobre todo cuando se trata de una película de acción.

Odenkirk se mete en la piel de Hutch Mansell, quien al inicio aparenta ser un hombre de familia común y corriente -a pesar de tener un matrimonio que tiene visos de venirse abajo- con un modesto trabajo con el cual no levanta ningún tipo de sospecha sobre su doble vida, como alguien que se enfrenta al personaje más poderoso de la mafia rusa, interpretado por el afamado actor, procedente de ese país, Aléxei Serebriákov.

La ira y la impotencia de Mansell, al decidir no defenderse de un asalto “armado” en su hogar en el que su hijo adolescente ya tenía dominado a uno de los criminales, desatará una espiral de violencia que lo lleva a confrontarse con individuos verdaderamente peligrosos que podrían poner la vida de su familia en riesgo.

La batalla que él libra para salvar su existencia se convierte al mismo tiempo en una oportunidad de redención, con el objetivo de que los demás dejen de subestimar su capacidad de enfrentarse al más complicado de los desafíos.

Con el pretexto de que los asaltantes habían robado un collar del gatito, sale en busca de los asaltantes. Y para su decepción descubre a una pareja pobre con un niño en casa. A su regreso se le presenta la oportunidad para desatar su furia cuando un grupo de mafiosos borrachos se mete violentamente en el bus en el que viajaba. Allí, a puño limpio acaba con la banda, incluido al hermano del jefe de la mafia rusa. Los enfrentamientos continuos -que incluyen el uso de armas y métodos sofisticados para matar- son la tónica de una trama en la que estarán involucrados no solo el mismo Hutch, sino su padre y su hermano.

La película de Universal Pictures fue escrita por el creador de la famosa franquicia del cine de acción John Wick, Derek Kolstad y dirigida por Ilya Naishuller.

Ha tenido el aval positivo de la crítica especializada. Mientras que Stephen Romei, del diario The Australian, dice que Nobody es una película que deja interesantes preguntas en torno a esa vida que muchos aspiramos tener, James Verniere del Boston Herald, asegura que la actuación de Bob Odenkirk le brinda un toque divertido a la cinta.

Nobody es una producción que promete no solo hacer vibrar al espectador con un argumento lleno de intrigas y combates, sino que también le sacará algunas carcajadas típicas de un elenco que está dispuesto a luchar contra quien tenga que luchar sin quitar la sonrisa.

Esta película estrena este jueves 29 de abril en todos los cines de Panamá.