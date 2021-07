La rivalidad Gallagher

Uno de los integrantes de la mítica banda de britpop Oasis, Noel Gallagger, está dando de qué hablar en las últimas semanas.

Aparte de que está obteniendo buenos resultados con su reciente trabajo musical –que consiste en una recopilación de los más grandes éxitos de su banda High Flying Birds–, de vez en cuando comenta sobre la rivalidad que todavía sostiene con su hermano Liam Gallagher, que causó repentinamente la desaparición de Oasis, cuya existencia marcó significativamente la escena de la música en inglés en la década de los 90.

Su huella en la escena ‘britpop’ La banda británica Oasis se formó en Manchester en 1991, pero no fue si no hasta 1994 cuando sacó su disco ‘Definetely Maybe’, con el que alcanzó el reconocimiento y la fama mundial. Temas como ‘Supersonic’ los llevaron al éxito. Sin embargo, el álbum ‘What’s The Story (Morning Glory) los catapultó con ‘Wonderwall’, ‘Don’t Look Back In Anger’ y ‘Champagne Supernova’

Una de las últimas pullas que lanzó contra su hermano fue la comparación de su rivalidad con la situación que estarían enfrentando los príncipes Guillermo y Enrique en el seno de la familia real británica.

De hecho, en una entrevista sostenida con el tabloide The Sun comparó la forma de actuar de su hermano Liam con la del príncipe Enrique en el sentido de realizar “actos innecesarios”, e incluso le dijo: “no maldigas a tu familia, porque no hay necesidad de eso”, en referencia a la reveladora entrevista que sostuvieron el duque de Sussex y su esposa Meghan Markle con la periodista Oprah Winfrey.

Escuchando a los ‘fans’

Hoy en día, los fanáticos de Oasis siguen las carreras en solitario tanto de Noel como de Liam Gallagher para mantener viva la llama que mantuvo encendida la agrupación durante sus años en activo.

Noel Gallagher sabe muy bien el deseo de un eventual reencuentro, lo que implicaría un cese a una batalla familiar que lleva años. No obstante, la entrevista con el diario The Sun revela que las posturas entre ambos hermanos no son del todo intransigentes.

“Hay muchas cosas de las cuáles hay que ponernos de acuerdo si algo va a suceder. En muchas, no nos ponemos de acuerdo, en otras sí. (...) Oasis nunca muere. A diario, llegan llamadas y correos preguntando sobre Oasis”, expresó.

En otra entrevista, brindada al diario español El Mundo, Noel Gallagher llegó a asegurar que “si me ofrecen 100 millones, reúno a Oasis esta noche”.

Unas palabras que expresadas en el marco de una gira mediática por el décimo aniversario de su banda.

Entre otras cosas, dijo que la pandemia le sirvió para realizar un álbum y así tener una excusa para entrar de nuevo a un estudio de grabación en el que tuviera la oportunidad no sólo de reflexionar sobre su carrera como solista, sino de experimentar nuevos ritmos en el ámbito del rock y seguir triunfando, a su manera, en la escena musical mundial.