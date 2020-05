La TV se adapta a la crisis

CORONAVIRUS

En pausa por la pandemia, muchas de las industrias del entretenimiento se han visto obligadas a reinventarse para adaptarse al nuevo escenario y también para reflejarlo, como es el caso de la televisión, con series y programas que fluyen a través de herramientas digitales.

•Social Distance. Es uno de los proyectos más ambiciosos en este sentido y lo prepara el gigante Netflix. Social Distance es una serie acerca del coronavirus con actores en plena cuarentena y sus casas como escenario. Será producida por la creadora de Weeds y Orange Is The New Black, Jenji Kohan y dirigida por Diego Velasco.

•Historias de cuarentena. Otra producción internacional que busca adaptarse a las realidades del coronavirus es la serie Historias de cuarentena, de la televisora chilena Mega. Se trata de un programa de videollamadas presentado por el psicólogo Pablo Ortega, quien realiza sesiones virtuales con pacientes afectados por la pandemia ya sea por angustia debido al encierro o por agotamiento mental ante la situación.

•All Rise. Todas las restricciones resultado del SARS-CoV-2 también se plasmarán en la serie judicial All Rise de la cadena CBS, que grabará un capítulo especial a distancia utilizando las plataformas de videollamadas Zoom, Facetime y WebEx. Un camarógrafo trabajará solo desde un vehículo para obtener imágenes de calles vacías y vecindarios desolados en la ciudad de Los Ángeles, mientras cada actor hace sus escenas desde sus casas en las pantallas de sus computadoras o teléfonos. La trama del episodio se centrará en el impacto que el distanciamiento social tiene sobre el sistema de justicia criminal, de acuerdo con un comunicado de la CBS. Será la primera vez que se presente una historia en TV siguiendo este formato, destacan.

•Encerrados. El actor y productor Juan Carlos Ramírez junto con la productora Inwoo Films, desarrollarán una serie de 40 capítulos de cinco minutos titulada Encerrados, que se filmará respetando la cuarentena entre México y España, y estará disponible en el canal de YouTube de Inwoo Films. La trama aborda el reencuentro de 12 amigos que se conocen desde la infancia y los diferentes caminos que tomaron en la vida.

•Last Week Tonight y The Daily Show. Los espacios de actualidad de la televisión en los diferentes países también se han sumado a la tendencia. Por ejemplo, la sátira política de Last Week Tonight de HBO se ha quedado en casa con el comediante John Oliver, su presentador, emitiendo de forma remota sus críticas al tratamiento de la crisis sanitaria por parte de la administración del presidente estadounidense Donald Trump. Igual como lo hace Trevor Noah, desde su casa, en The Daily Show, para hacer referencias a las “recomendaciones” de Trump de consumir desinfectante para curar el coronavirus.