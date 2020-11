La vida a través del óleo

ARTE

El artista Antonio Valdez aprovechó el tiempo que le brindó la cuarentena para producir la mayoría de las obras que presenta en su más reciente exposición El Renacer del Óleo, que se encuentra en la galería Arte Espacio Chiriquí hasta el próximo 28 de noviembre.

Las pinturas realistas de Valdez se centran en elementos tradicionales que se pueden encontrar en el día a día, como frutas, tamales, bollos y otras viandas que se suelen disfrutar en la campiña local, además de reflejar aspectos de la naturaleza, como pájaros que comen papayas al aire libre.

El artista intenta plasmar así una sensación de alegría y entusiasmo por medio de los colores vivos.

“Mis obras son visualmente muy sencillas, ya que reflejan contextos nacionales como el Casco Viejo, el Águila Harpía y el ave que come papaya. Estos elementos son conceptos que vemos en el diario vivir del panameño”, manifestó.

Valdez perfeccionó su técnica con el óleo en el taller de pintura instruido por el maestro Juan Manuel Cedeño de la Escuela de Bellas Artes de Panamá, en los años que quedaba en la Avenida Central, por el Departamento Nacional de Investigaciones de la entonces Guardia Nacional.

“Para esos años no existía el acrílico, ya que el látex se inventó a finales de los años 1960. Entonces, yo aprendí el óleo a falta del acrílico”, rememora Valdez.

La pandemia no detuvo sus ganas de pintar y seguir creando. No obstante, la pandemia influyó en la adquisición de materiales ya que las tiendas se encontraban cerradas, un elemento que sin alguna duda influye en todo artista.

“Este tiempo de pandemia me dio menos trabajo para pensar porque no podía salir de la casa debido a la cuarentena. Al no poder transportarme al interior del país, no sabía muy bien qué quería reflejar en mis obras así que imaginaba en mi cabeza elementos como frutas, aves y lugares autóctonos de Panamá de los cuales ya tenía un concepto claro”, dijo Valdez.

Así mismo, destacó que la tranquilidad, la paz son esenciales para que un artista pueda desenvolverse adecuadamente.

“Esta pandemia nos sirvió a todos los panameños para meditar, utilizar bien el tiempo. Básicamente, la tranquilidad que me trajo la cuarentena fue esencial en el proceso”, expresó.

Valdez expresó que la continuidad de la tendencia del óleo en Panamá depende del enfoque de estudiantes y profesores de las escuelas de arte.

“Si hay un profesor cuya tendencia artística es abstracta, tenga la plena seguridad que nunca va a pintar una manzana”, apuntó.