Las mujercitas de Alcott y Gerwig

CINE

Cada año, durante la temporada de premios del mundo del cine, la atención se centra al 100% en dos o tres películas y se pasa por alto el valor del resto de títulos en competencia. Ese fue el caso de Little Women (Mujercitas), aún disponible en algunas salas de cine de Panamá.

Una historia con siglo y medio de vigencia Publicada en 1868, ‘Little Women’ fue celebrada hace poco, en 2018, por su 150 aniversario y por el espíritu revolucionario que defendió en tiempos complicados para las mujeres en general y más para aquellas que querían tomar un camino distinto al que la sociedad consideraba como el correcto.

La nueva adaptación del clásico literario homónimo de la escritora Louisa May Alcott, contaba con seis nominaciones al Oscar (incluyendo mejor película del año) y otro par más en los Globos de Oro, pero solo se adjudicó la estatuilla por el mejor vestuario.

A cargo de la joven directora Greta Gerwig, la Little Women de 2019 es la más destacada de las versiones cinematográficas y televisivas de la novela de Alcott, con una valoración de 95% otorgada por la crítica especializada, superando por poco la de 1933 (94%), primer viaje al cine de la historia de las hermanas March, con un elenco encabezado por Katharine Hepburn.

Y entre la Little Women de 1933 y 2019, hay al menos 10 adaptaciones para la pequeña y gran pantalla, la mayoría irregulares en su intento de traer al presente la historia de Alcott.

Con esta nueva Little Women estamos, entonces, ante un recomendable drama romántico que comparte toda la alegría, miedos y dolor de la familia March, desde la perspectiva de Meg (Emma Watson), Beth (Eliza Scanlen), Amy (Florence Pugh) y la rebelde Josephine o Jo (Saoirse Ronan), que no se conformaba con el papel preestablecido y los límites impuestos a la mujer, mientras dejan atrás su adolescencia, en tiempos de la Guerra Civil de Estados Unidos.

Apuntes de la crítica

Para el portal especializado en cine FilmAffinity “Greta Gerwig se confirma como estupenda artista... y como gran mujer” porque “parte de un relato con consideración de clásico y aterriza en un canto moderno dedicado a las virtudes de la feminidad. (...) Saoirse Ronan y Florence Pugh operan actualmente en una esfera casi divina. (...) Actuaciones, partitura y fotografía igualmente excelsas: un conjunto que brilla porque así lo hace cada una de sus piezas”.

The Hollywood Reporter reseñó: “Greta Gerwig demuestra que su firme transición a guionista y directora con Lady Bird (2018) no fue cuestión de suerte (...) [Little Women] imprime frescura, vitalidad y matices emocionales al material de origen”.

En tanto, el New York Post destacó que se trata de “una Little Women con un toque punk (...) y una visión única y moderna, con un esplendor a la antigua usanza”.

Directora en ascenso

Gerwig se consolida como una directora fiable en un breve recorrido con Nights and Weekends (2008), Lady Bird (2017) y Little Women. Barbie será su próximo proyecto en la silla del director, aún sin fecha confirmada de estreno.

Su hoja de vida se extiende cuando se mira su trabajo como guionista (12 producciones) y actriz (40 películas) en dramas y comedias románticas, mayormente.