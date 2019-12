Lo mejor de un década de películas

CINE

¿Joker, The Social Network o Spotlight? Escoger las más destacadas películas de la década que se cierra en unos días, no es tarea fácil como demuestra lo diversas que son las listas elaboradas por portales y medios especializados en cine.

El sitio de cine World of Reel se adelantó y a finales de 2018 sondeó a 250 críticos, realizadores y estudiosos del séptimo arte y los títulos que resultaron del consenso fueron: Max: Fury Road, The Tree of Life, Moonlight, Boyhood, The Social Network, The Master, Roma, Phantom Thread, A Separation e Inside Llewyn Davis.

Para IndieWire lo mejor de lo mejor se resume en Moonlight, Under the Skin, Copie conforme, The Act of Killing, Inside Llewyn Davis, Holy Motors, Carol, The Master, Mad Max: Fury Road y Lady Bird.

The Hollwood Reporter también presentó su particular selección: Carlos (la sorpresa, como número 1 del listado), The Social Network, Inside Llewyn Davis, Only Lovers Left Alive, The Handmaiden, Leviathan, Once Upon a Time in... Hollywood, Brooklyn,Mad Max: Fury Road y The Gatekeepers.

Y si nos quedamos con la selección anual que hace la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas al otorgar el Oscar a la mejor producción del año, la lista la integran The King’s Speech (2010), The Artist (2011), Argo (2012), 12 Years a Slave (2013), Birdman (2014), Spotlight (2015), Moonlight (2016), The Shape of Water (2017) y Green Book (2018), a la espera de la que resulte elegida de 2019. El anuncio se realizará el 9 de febrero de 2020.

En tanto, los Globos de Oro escogieron en su categoría película dramática a The Social Network (2010), The Descendants (2011), Argo (2012), 12 Years a Slave (2013), Boyhood (2014), The Revenant (2015), Moonlight (2016), Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) y Bohemian Rhapsody (2018), mientras que en comedia distinguieron a The Kids Are All Right (2010), The Artist (2011), Les misérables (2012), American Hustle (2013), The Grand Budapest Hotel (2014), The Martian (2015), La La Land (2016), Lady Bird (2017) y Green Book (2018).

Internet Movie Database, “la Biblia” del cine, le dejó la decisión a sus lectores, quienes votaron en su página www.imdb.com a Joker (2019), Inception (2010) e Interstellar (2014) como las mejores de una lista de 25 títulos.