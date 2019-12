Lo que no te debes perder del Club La Prensa

Promoción. Día de compras en La Bottega, Wines, Spirit and Deli

¡Día de compras exclusivo para socios en La Bottega, Wines, Spirit and Deli de Varela Hermanos! Este sábado 21 de diciembre disfruta un 20% de descuento en toda la tienda. Aplica en vinos, licores y productos de ‘delicatessen’. No es válido en canastas ni estuches. Promoción válida en las sucursales de Obarrio, Punta Pacífica y Costa del Este. De 9:00 a.m a 8:00 p.m. ¡Contaremos con degustaciones! Recuerda presentar tu tarjeta vigente del Club La Prensa.

Te invitamos a ver ‘Espías a Escondidas’ en Cinépolis Multiplaza

El espía más genial del mundo. Lance Sterling y Walter Benítez son casi opuestos. Lance es cool, encantador y elegante. Walter, no. Pero lo que a Walter le falta de habilidades sociales, lo compensa con inteligencia e inventiva. Es el genio científico que crea los artefactos que Lance usa en sus misiones. Pero cuando las cosas dan un giro inesperado, de pronto Walter y Lance tienen que confiar uno en el otro de una forma completamente nueva. Y si esta pareja dispareja no aprende a trabajar en equipo, el mundo entero está en peligro. ¿Quieres saber cómo sigue la historia? Te invitamos a la función exclusiva de la película ‘Espías a Escondidas’. Para participar debes enviar un correo a promoclub@prensa.com a partir de las 9:30 a.m. Los primeros 19 socios en participar se llevarán un boleto para dos personas para la función del domingo 22 de diciembre, a las 11:00 a.m., en Cinépolis de Multiplaza.