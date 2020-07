Los cambios tras la crispación por el racismo

RACISMO

Grandes franquicias deportivas como los Washington Redskins de la NFL o los Cleveland Indians de las Ligas Mayores, anunciaron que realizarán una “revisión exhaustiva” de sus nombres, presionadas por la indignación y protestas que se han extendido por el mundo tras la muerte de George Floyd en Mineápolis, Estados Unidos (EU), y podrían ser parte de la tendencia de cambios, correcciones o anulaciones recientes, empujadas por el movimiento contra el racismo.

Universidades, productos de belleza, banderas, canciones, películas y series televisivas, marcas de alimentos, videojuegos y monumentos, se han sumado a la lista desde mayo pasado, al calor de las manifestaciones que se identificaron con la consigna “Black Lives Matter” (las vidas negras importan).

La Nasa y Mary W. Jackson En medio de las protestas contra el racismo, se han registrado homenajes como el que hizo recientemente la NASA al nombrar su sede central en Washington, EU, en honor a Mary W. Jackson, la primera ingeniera negra de la agencia, reportó AFP. Jackson, matemática e ingeniera aeroespacial, fue fundamental en la contratación y promoción de más mujeres en la NASA, dijo la agencia Aeronáutica Nacional y de Administración Espacial. Su carrera y legado fueron narrados en la película de 2016 ‘Hidden Figures’ y fue interpretada por la actriz Janelle Monáe.

•El clásico cinematográfico Gone with the Wind (Lo que el viento se llevó) fue de los primeros casos, al ser retirado de la plataforma de streaming HBO Max de WarnerMedia por “glorificar la esclavitud durante la Guerra de Secesión de EU” e “ignorar sus horrores y perpetuar los estereotipos más dolorosos para las personas de color”. La película será reintroducida sin edición de escenas, pero con una aclaración sobre su contexto histórico “que sirva para comprender y denunciar la representación que hace de las personas negras y la esclavitud”, señaló WarnerMedia. También en la palestra audiovisual, series como Little Britain de la BBC y Cobs de Paramount, fueron inmediatamente eliminadas de las programaciones.

•Splash Mountain, una famosa atracción de los parques temáticos de Disney, será renovada, según informó la compañía, para eliminar todas las referencias de la película Song of the South de 1946, catalogada como racista.

•El mes pasado, el Senado de Misisipi, EU, votó a favor de eliminar un emblema confederado de su bandera. La medida “no resolverá los efectos del pasado racista del país”, pero será un paso adelante “en el camino correcto”, registraron medios internacionales.

•A finales de junio, el grupo de cosméticos francés L’Oréal anunció en un comunicado que dejará de emplear términos como “blanqueador”, “claro” o “blanco” en sus productos “destinados a homogeneizar la piel”. Poco antes, Unilever publicó que tomaría una medida similar con sus productos “clara y bonita”.

•Por esos días, el consejo administrativo de la Universidad de Princeton, EU, votó a favor de retirar el nombre del expresidente estadounidense Woodrow Wilson de una de sus escuelas. “Sus políticas y opiniones racistas lo convierten en algo inapropiado para una escuela cuyos estudiantes, personal y exalumnos deben estar totalmente comprometidos en la lucha contra el flagelo del racismo”, indicó en un comunicado Christopher Eisgruber, presidente de la casa superior de estudios.

•Desde el primer día de protestas, los monumentos vinculados con el racismo han sido blanco de críticas y muchas han sido removidas por la fuerza. La estatua del expresidente estadounidense Theodore Roosevelt en la entrada del Museo de Historia Natural de Nueva York, es uno de los ejemplos más recientes. La figura “glorifica el racismo y el colonialismo” al mostrar a Roosevelt sobre un caballo, escoltado por un afroamericano y por nativo americano, apuntan sus detractores. Ellen Futter, presidenta del museo, dijo a The New York Times que “ha llegado el momento de moverla” por su “composición jerárquica” y no por la figura de Roosevelt. Estatuas del explorador Cristóbal Colón y de las autoridades confederadas Jefferson Davis y Robert E. Lee, en Minnesota, Boston, Houston y Virginia, fueron retiradas por la autoridades locales o vandalizadas por los manifestantes.

•La icónica Aunt Jemima, personaje y nombre de una mezcla para panqueques, será eliminada para finales de 2020 luego de 130 años de existencia, según confirmó Quaker Oats, porque su imagen “evoca el sur de EU y, por asociación, su pasado de esclavitud, segregación y permanencia de las discriminaciones de que es objeto la minoría negra”, explicó la marca del grupo PepsiCo, en un comunicado.

•El popular videojuego Fortnite, que consiste en sobrevivir empleando armas y otros recursos, optó por eliminar las patrullas de policía de su trama por medio de un actualización, como muestra de “sensibilidad ante los problemas que enfrentan muchas personas de nuestra audiencia”, dijeron en un comunicado.