Los Emmy y lo mejor de la pantalla chica

Televisión

¿Ni idea qué ver en la TV? Los 24 mil miembros de la Academia Nacional de Ciencias y Artes Televisivas de Estados Unidos han elegido las que son, a su juicio, las mejores series y miniseries de 2020. Son 21 producciones que competirán en la gala de los premios Emmy en septiembre.

A mejor comedia fueron nominadas Dead to me, The Good Place, Insecure, El Método Kominsky, The Marvelous Mrs. Maisel, Schitts Creek, What we do in the shadows y Curb your entuhisiasm.

Como mejor miniserie o película para TV, compiten Little Fires Everywhere, Creédme, Mrs. America, Watchmen y Unorthodox.

Y en la categoría de drama, la más relevante, están The Crown, Better Call Saul, Killing Eve, The Mandalorian, Ozark, Stranger Things, Succession y El cuento de la criada.

Lo mejor de los estudios de HBO, Netflix, NBC y el resto de plataformas televisivas, con Watchmen como el título con más nominaciones (26), seguida de The Marvelous Mrs. Maisel (20), Ozark (18), Succession (18) y The Mandalorian (15).

Imperio Netflix

El anuncio de las series que aspiran al Emmy también funcionó como prueba del dominio del imperio Netflix, que reinó con 160 nominaciones a sus producciones. HBO (107), NBC (47), ABC (36) y FX (33), siguieron la estela del gigante del streaming, cuyo catálogo incluye El Método Kominsky, The Good Place, Ozark, Stranger Things, The Crown o Better Call Saul, el más que recomendable spin-off de Breaking Bad.

También se destacó The Marvelous Mrs. Maisel de Amazon Prime, otro servicio de contenido audiovisual a la carta que gana terreno en la “guerra del streaming”.

Y The Mandalorian, de la nueva plataforma digital Disney+, completó el cuadro de honor de las series hijas del streaming.

Tiempos de Covid-19

Los ganadores de los premios Emmy se anunciarán el 20 de septiembre, en una ceremonia que será, por primera vez, virtual, señaló la Academia, sin más detalles.

Será también la primera gran gala del mundo de los espectáculos que se desarrollará tras la explosión global de la pandemia por el coronavirus, marcando la ruta para otras celebraciones muy seguidas como los Globos de Oro de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood, o los Oscar de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas, que ya anunciaron el retraso de sus galas para febrero y abril de 2021, respectivamente.