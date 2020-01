Los personajes del año

MUJERES DESTACADAS

Cada cierto tiempo surgen en el mundo personajes que marcan diferencia en distintos rubros, y cuyos rostros anónimos se convierten en imágenes de lucha, compromiso y aportes a la sociedad. Durante el año que se acaba de despedir, fueron las mujeres quienes destacaron en diversos ámbitos, y nombres desconocidos que ahora forman parte de la actualidad global, a la espera de las nuevas figuras que predicarán con sus acciones en 2020.

La niña del clima

A sus 16 años de edad Greta Thunberg es, según la revista Time, el personaje del año. Pasó de protestar en solitario frente al Parlamento en Estocolmo a encabezar multitudinarias marchas a favor del clima con su movimiento #FridaysForFuture, en ciudades como Washington (Estados Unidos) o Madrid (España). No solo se ha enfrentando a políticos y empresarios de todo el mundo en busca de soluciones para el cambio climático, sino que se a convertido en la voz de toda una generación preocupada por el destino del planeta.

“Estamos en el comienzo de una extinción masiva. Y de lo único que pueden hablar es de dinero y cuentos de hadas de crecimiento económico eterno. ¿Cómo se atreven?”, dijo la sueca durante uno de sus discursos.

Marinera humanitaria

Tras el timón del buque de búsqueda y salvamento Sea Watch 3, Carola Rackete, alemana de 31 años de edad, rescató en junio a 53 inmigrantes en aguas libanesas y cuya embarcación se accidentó.

Durante dos semanas permaneció varada en el mar a la espera de respuesta de diversos países que le permitieran desembarcar, pero al verse frente a una situación “insostenible” dentro de la embarcación que ponía en peligro la vida de las personas, decidió llegar a tierra en Lampedusa (Italia).

Por tal acción, que fue catalogada por algunos políticos italianos como un “acto de guerra”, fue arrestada y sometida a juicio, aunque fue liberada.

“Mi vida ha sido fácil, he podido frecuentar tres universidades, me gradué con 23 años de edad. Soy blanca, alemana, nacida en un país rico y con el pasaporte correcto. Cuando me di cuenta, sentí la obligación moral de ayudar a quien no tenía las mismas oportunidades que yo”, expresó Rackete durante una entrevista.

Científica de los astros

En abril la comunidad científica mundial compartió un hecho histórico: la fotografía de un agujero negro. Aunque fue una proeza en conjunto de varias personas que participaron en el proyecto Event Horizon Telescope, este logro se alcanzó en gran parte gracias a la científica estadounidense Katherine Bouman, quien desarrolló el algoritmo llamado CHIRP (Continuos High-resolution Image Reconstruction) el cual utilizó datos recopilados por ocho telescopios en el mundo, para dar la imagen.

“Me gustaría animarlos a todos a salir y ayudar a expandir los límites de la ciencia, inclusive si al principio les parece tan misteriosa como un agujero negro”, comentó la joven de 30 años de edad.

Estrella en el deporte

Por años el fútbol había estado dominado por varones. Las grandes figuras de este deporte solo respondían a nombres como Maradona, Carlos Valderrama y en los últimos años a Leonel Messi o Cristiano Ronaldo. Pero el Mundial Femenil de Francia 2019 cambió el panorama cuando la fanaticada y medios de comunicación se unieron para ovacionar a Megan Rapinoe, la capitana del equipo de fútbol de Estados Unidos.

A sus 34 años de edad Rapinoe no solo destacó por su desempeño en la cancha sino por su lucha de igualdad salarial entre jugadores sin distinción de sexo. Seleccionada por la revista Sports Illustrated como deportista de año, la jugadora se ha convertido en imagen de lucha por la igualdad entre sexos, la lucha de derechos de la comunidad LGBTI y le ha dado al fútbol femenino mundial la importancia que siempre debió tener.

“Esta es mi petición para cada uno de ustedes: tenemos que ser mejores. Tenemos que amar más y odiar menos. Tenemos que escuchar mas y hablar menos. Tenemos que saber que esa es la responsabilidad de cada uno. Es nuestra responsabilidad hacer de este mundo un lugar mejor”, declaró la deportista.