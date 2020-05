Maratón musical con los artistas latinos 

CONCIERTO ONLINE

Lady Gaga lideró recientemente un concierto online destinado a recaudar fondos para mitigar los impactos del coronavirus, y ahora el escenario virtual lo ocuparán unos 60 artistas del mercado musical en español (desde El Puma José Luis Rodríguez hasta Gente de Zona) con el evento “Made In Casa Music Festival”, que se realizará hoy, 10 de mayo, a partir de las 12:00 mediodía, a través de Facebook, Instagram y YouTube.

Transmitido por las cuentas de @madeinlatino, el espectáculo tiene las metas de llevar música y entretenimiento a las casas del público en cuarentena, mientras cada artista refuerza mensajes como la importancia del distanciamiento social y otras medidas de prevención en la lucha contra la Covid-19.

El festival intercalará las presentaciones que realizarán desde sus casas artistas de la talla de Diego Torres, Gente de Zona, Franco de Vita, Lila Downs, La Oreja de Van Gogh, Debi Nova, Leonel García, Il Volo, Miranda!, José Luis Rodríguez El Puma, Víctor Manuelle, Fonseca, Fito Páez, Río Roma, Andrés Cepeda, Becky G, Gerardo Ortíz, Luis Coronel, Obie Bermúdez y Rozalén, entre otros. La lista completa de voces se detalla en el portal oficial del evento www.desdecasaconmusica.com.

Todo transcurrirá mientras cada participante demuestra, por ejemplo, sus habilidades en la cocina, sus rutinas de ejercicio durante esta cuarentena o clases de producción musical para quien aspire a incursionar en el medio artístico, detalla un comunicado de Sony Music y Facebook.

Música y pandemia

Los conciertos que fluyen a través de las pantallas de las computadoras y celulares con los artistas en cuarentena, se han ido desarrollando desde que se empezaron a sentir las secuelas por el nuevo coronavirus.

Recientemente, la actriz y cantante estadounidense Lady Gaga encabezó uno de los más significativos, el One World: Together at Home, en el que participaron los Rolling Stones, Chris Martin, Gloria Gaynor, Juanes, Camila Cabello y Meghan Trainor, entre otros. Una maratón musical cuyo objetivo era reunir dinero (unos 128 millones de dólares) para el fondo de respuesta solidaria dispuesto para la lucha contra el Covid-19 que maneja la Organización Mundial de la Salud, y para otras organizaciones que trabajan para paliar los efectos del virus.

El cantante español Alejandro Sanz, el tenor italiano Andrea Bocelli y el festival de Lollapalooza de Chile, se han sumado a la tendencia, en la que aparecen casos locales, como la serie de presentaciones del #QuédateEnCasaFest o el concierto Panamá Solidario que organizó el Despacho de la Primera Dama en abril pasado y que reunió a diversos artistas de la escena nacional e internacional, entre ellos Rubén Blades, Erika Ender, Joey Montana, Ingrid de Ycaza, Omar Alfanno, Gilberto Santa Rosa, Emilio y Gloria Estefan, Luis Enrique, Diego Torres y Olga Tañón.